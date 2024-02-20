Важность взаимопонимания, предприимчивая американка, а еще ветер и вездесущий фенол

Психолог нижнетагильской детской горбольницы Надежда Ильина в разговоре с корреспондентом TagilCity предупредила родителей о необходимости оставаться в контакте с ребенком школьного возраста. Если ребенок стал агрессивным, раздражительным или, напротив, апатичным и вялым, это может говорить о том, что он столкнулся с непреодолимыми трудностями и остро нуждается в помощи. Причины могут быть самыми разными — от травли в школе до проблем в учебе. Выход один — немедленно окружить ребенка теплом, поговорить по душам и вместе искать выход из положения.