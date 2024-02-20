Важность взаимопонимания, предприимчивая американка, а еще ветер и вездесущий фенол

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Психолог нижнетагильской детской горбольницы Надежда Ильина в разговоре с корреспондентом TagilCity предупредила родителей о необходимости оставаться в контакте с ребенком школьного возраста. Если ребенок стал агрессивным, раздражительным или, напротив, апатичным и вялым, это может говорить о том, что он столкнулся с непреодолимыми трудностями и остро нуждается в помощи. Причины могут быть самыми разными — от травли в школе до проблем в учебе. Выход один — немедленно окружить ребенка теплом, поговорить по душам и вместе искать выход из положения.
Если вам сложно разобраться в сигналах, которые подает ваш ребенок, то этому нужно учиться. То, насколько хорошо вы взаимодействуете со своими детьми, насколько они вам доверяют и знаете ли вы о способах наладить отношения, можно узнать, пройдя наш тест.
20 февраля в Екатеринбурге произошло громкое задержание: сотрудники ФСБ заподозрили женщину с двойным американо-российским гражданством в госизмене и симпатиях к ВСУ. С февраля 2022 года, самого начала СВО, жительница знойной Калифорнии занималась сбором помощи для украинской армии. И закупала она отнюдь не только бытовые вещи, но и оружие. Суд в тот же день избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, а следователи тем временем продолжат собирать доказательства.
А в Нижнем Тагиле тем времени экологи не перестают мониторить обстановку и контролируют выбросы вредных веществ. Так, в пятницу, 16 февраля, в городе опять был зафиксирован выброс фенола, токсичного вещества, обладающего мутогенными свойствами. В 7 часов утра, по данным «Уральского УГМС, концентрация составила 1,1 ПДК — это существенное превышение. Впрочем, в выходные, субботу и воскресенье, замеры воздуха были в норме.
Когда над городом концентрируются облака вредных веществ, сильный ветер может стать спасением. Синоптики прогнозируют ветреную погоду в Нижнем Тагиле 23 февраля, в День защитника Отечества. Порывы ветра могут достигать 8 м/с. Погода и в пятницу, и в последующие два дня обещает быть ясной, солнечной, умеренно морозной и без осадков.