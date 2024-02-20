Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле 23 февраля

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Нижнем Тагиле в День защитника отечества будет до -13 в утреннее время до -7 градусов днем. В этот день ветер может достигнуть 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Кроме того, весь день будет малооблачно и без осадков. В следующие два выходных ожидается ясная погода. Ветер по-прежнему будет составлять около 8 метров в секунду.
В субботу, 24 февраля, днем будет до -9 градусов, а в воскресенье, 25 февраля, до -7 градусов в дневное время. Осадков не ожидается.
Напомним, что в целом в регионе в ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную и снежную погоду.