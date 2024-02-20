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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле 23 февраля

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле 23 февраля

20 февраля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 23 февраля будет ветрено. Также в этот день будет безоблачно и без осадков.

В Нижнем Тагиле в День защитника отечества будет до -13 в утреннее время до -7 градусов днем. В этот день ветер может достигнуть 8 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Кроме того, весь день будет малооблачно и без осадков. В следующие два выходных ожидается ясная погода. Ветер по-прежнему будет составлять около 8 метров в секунду.

В субботу, 24 февраля, днем будет до -9 градусов, а в воскресенье, 25 февраля, до -7 градусов в дневное время. Осадков не ожидается.

Напомним, что в целом в регионе в ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную и снежную погоду.

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