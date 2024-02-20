YouTube-пранкер втесался в компанию команды «Оппенгеймера» на Bafta

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Он без труда проник на сцену во время церемонии и стал хорошенько подшутить над участниками.
Как только было раскрыто, что это неожиданный гость, онлайн-трансляцию церемонии пришлось прервать. Дерзкого блогера задержала служба безопасности.
Им оказался Лизвани, популярный блогер YouTube, который специализируется на появлениях на различных публичных мероприятиях без приглашения. Ранее он уже появлялся на футбольных матчах и лекциях Zoom, а теперь решил испытать свои силы на торжественной церемонии.