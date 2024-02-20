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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

YouTube-пранкер втесался в компанию команды «Оппенгеймера» на Bafta

20 февраля 2024, 07:31
Во время награждения кинопремии Bafta произошел забавный эпизод. Некий блогер с YouTube, известный своими шалостями, решил подшутить над командой «Оппенгеймера», пишет Pravda.Ru.

Он без труда проник на сцену во время церемонии и стал хорошенько подшутить над участниками.

Как только было раскрыто, что это неожиданный гость, онлайн-трансляцию церемонии пришлось прервать. Дерзкого блогера задержала служба безопасности.

Им оказался Лизвани, популярный блогер YouTube, который специализируется на появлениях на различных публичных мероприятиях без приглашения. Ранее он уже появлялся на футбольных матчах и лекциях Zoom, а теперь решил испытать свои силы на торжественной церемонии.

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