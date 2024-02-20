Задержанная в Екатеринбурге за симпатии к ВСУ женщина отправлена в СИЗО

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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Updated Сегодня, 10:22
В следственный изолятор суд отправил ранее задержанную в Екатеринбурге пособницу ВСУ. Об этом информирует ЦОС ФСБ.
33-летняя жительница Лос-Анджелеса, которая имеет двойное американо-российское гражданство, занималась сбором помощи для ВСУ с момента начала спецоперации — с февраля 2022 года. При этом она закупала не только экипировку и предметы обмундирования, но и оружие.
В США арестованная неоднократно участвовала в публичных акциях протеста против СВО.
Силовики возбудили уголовное дело о госизмене. Расследование продолжается.
Ранее глава Совбеза Николай Патрушев рассказал об участившихся попытках со стороны ВСУ завербовать уральцев для совершения диверсий.