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В Екатеринбурге в СИЗО отправилась подозреваемая в пособничестве ВСУ женщина

Задержанная в Екатеринбурге за симпатии к ВСУ женщина отправлена в СИЗО

20 февраля 2024, 10:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в СИЗО отправилась подозреваемая в пособничестве ВСУ женщина

Гражданку России и США в Екатеринбурге задержали представители ФСБ. Она собирала средства на нужды украинской армии.

В следственный изолятор суд отправил ранее задержанную в Екатеринбурге пособницу ВСУ. Об этом информирует ЦОС ФСБ.

33-летняя жительница Лос-Анджелеса, которая имеет двойное американо-российское гражданство, занималась сбором помощи для ВСУ с момента начала спецоперации — с февраля 2022 года. При этом она закупала не только экипировку и предметы обмундирования, но и оружие.

В США арестованная неоднократно участвовала в публичных акциях протеста против СВО.

Силовики возбудили уголовное дело о госизмене. Расследование продолжается.

Ранее глава Совбеза Николай Патрушев рассказал об участившихся попытках со стороны ВСУ завербовать уральцев для совершения диверсий.

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#Происшествия#Деньги#Уголовное дело#Женщина#США#18+#Екатеринбург#Госизмена#ВСУ#Дарья Бобровицкая
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