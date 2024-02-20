Задержанная в Екатеринбурге за симпатии к ВСУ женщина отправлена в СИЗО

33-летняя жительница Лос-Анджелеса, которая имеет двойное американо-российское гражданство, занималась сбором помощи для ВСУ с момента начала спецоперации — с февраля 2022 года. При этом она закупала не только экипировку и предметы обмундирования, но и оружие.