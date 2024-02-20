Женщина в шубе и со шрамом на губе разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Она ушла из дома, расположенном на улице Ульяновская 13 февраля, но ее возлюбленный заявил о пропаже лишь 19 февраля.
Раньше женщина уже пропадала, но всегда возвращалась. Ее телефон отключен. Приметы Галины — 165 см, волосы длинные черные, глаза карие, у нее есть шрам на губе. Пропавшая была одета в шубу из норки с капюшоном и замшевых сапогах черного цвета.
Всех, кто видел женщину, нужно звонить в полицию.
Напомним, что с 19 февраля в Березовском ищут 13-летнего пропавшего мальчика. Днем его видели около больницы.