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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Молодую женщину в шубе ищут в Нижнем Тагиле

Женщина в шубе и со шрамом на губе разыскивается в Нижнем Тагиле

20 февраля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

Молодую женщину в шубе ищут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полиция и добровольцы ищут 37-летнюю Галину Уварову.

Она ушла из дома, расположенном на улице Ульяновская 13 февраля, но ее возлюбленный заявил о пропаже лишь 19 февраля.

Раньше женщина уже пропадала, но всегда возвращалась. Ее телефон отключен. Приметы Галины — 165 см, волосы длинные черные, глаза карие, у нее есть шрам на губе. Пропавшая была одета в шубу из норки с капюшоном и замшевых сапогах черного цвета.

Всех, кто видел женщину, нужно звонить в полицию.

Напомним, что с 19 февраля в Березовском ищут 13-летнего пропавшего мальчика. Днем его видели около больницы.

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