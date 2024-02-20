Женщина в шубе и со шрамом на губе разыскивается в Нижнем Тагиле

Раньше женщина уже пропадала, но всегда возвращалась. Ее телефон отключен. Приметы Галины — 165 см, волосы длинные черные, глаза карие, у нее есть шрам на губе. Пропавшая была одета в шубу из норки с капюшоном и замшевых сапогах черного цвета.