Житель Екатеринбурга убил соседа из-за предложения заняться сексом

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Подозреваемым в этом деле проходит 27-летний молодой человек. Избил он своего 55-летнего соседа. Все это произошло вечером 15 февраля на ЖБИ, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что оба мужчины нигде не работали и иногда вместе выпивали. Впервые они подрались 13 февраля. А через два дня конфликт разгорелся с новой силой. Оскорбившийся из-за предложения об интиме мужчина ударил оппонента семь раз по груди.
Точную причину смерти соседа установит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили.