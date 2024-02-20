Житель Екатеринбурга убил соседа из-за предложения заняться сексом

Известно, что оба мужчины нигде не работали и иногда вместе выпивали. Впервые они подрались 13 февраля. А через два дня конфликт разгорелся с новой силой. Оскорбившийся из-за предложения об интиме мужчина ударил оппонента семь раз по груди.