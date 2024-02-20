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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:52

Житель Екатеринбурга забил насмерть соседа из-за предложения о половом акте

Житель Екатеринбурга убил соседа из-за предложения заняться сексом

20 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга забил насмерть соседа из-за предложения о половом акте

В Екатеринбурге молодой человек насмерть забил соседа, который предложил ему интим. Пострадавший скончался через два часа после избиения.

Подозреваемым в этом деле проходит 27-летний молодой человек. Избил он своего 55-летнего соседа. Все это произошло вечером 15 февраля на ЖБИ, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что оба мужчины нигде не работали и иногда вместе выпивали. Впервые они подрались 13 февраля. А через два дня конфликт разгорелся с новой силой. Оскорбившийся из-за предложения об интиме мужчина ударил оппонента семь раз по груди.

Точную причину смерти соседа установит экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили.

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#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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