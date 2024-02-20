Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Отмечается, что обкатка транспорта завершена. Как сообщили в МУП «Тагильский трамвай», начинается пробная эксплуатация.
Автобус поедет по новому маршруту между Гальяно-Горбуновским массивом и Вагонкой.
Будут организованы остановки: ТРЦ «Кит», Школа № 40, Октябрьский проспект, Питомник, ул. Садоводов, д. 40, ул. Дальняя, ул. Садоводов, д. 108, 25 квартал, Карьеры, Валегин бор, Алтайский микрорайон, ул. Бобкова, Школа № 20, Универсам, Спортивная, ул. Энтузиастов, УВЗ, отметили в мэрии.
Отмечается, что пассажиры смогут ездить на электробусе без взымания платы. Мера будет действовать на время тестового режима. В день будет совершено по шесть рейсов — с шести утра и до семи вечера.
Ранее сообщалось, что из Нефтекамска прибыли в Екатеринбург 30 новых автобусов.