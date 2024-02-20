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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Школьница из Екатеринбурга стала героиней шоу «Мама в 16»

Жительницу Екатеринбурга покажут по телевизору из-за ранней беременности

20 февраля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Школьница из Екатеринбурга стала героиней шоу «Мама в 16»

Девушка из Екатеринбурга стала участницей телешоу на канале «Ю» — «Мама в 16». Программа выйдет в эфир в марте.

По словам девушки Олеси, этот ребенок желанный. Девушке 17 лет, она живет в Екатеринбурге, пишет Е1.

До беременности девушка весила всего 37 килограммов. Во время беременности она начала много есть и на 9 месяце весила уже 56 кг, это ее радовало.

Ребенка екатеринбурженка родила в Санкт-Петербурге. По словам Олеси, беременность ничем не была осложнена. С 14 лет девушка работает. Сначала она раздавала листовки, а потом устроилась на работу на хладокомбинат. Теперь она планирует получать заработок благодаря блогу в соцсетях.

Также Олеся вышла замуж. Она уверена, что быть молодой матерью лучше, чем старой. До выпуска шоу Олеся не может рассказать большего. Она сказала лишь, что у ее малышки все в порядке.

Ранее героиней этого шоу становилась молодая мама из Верхней Пышмы.

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