Жительницу Екатеринбурга покажут по телевизору из-за ранней беременности

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По словам девушки Олеси, этот ребенок желанный. Девушке 17 лет, она живет в Екатеринбурге, пишет Е1.
До беременности девушка весила всего 37 килограммов. Во время беременности она начала много есть и на 9 месяце весила уже 56 кг, это ее радовало.
Ребенка екатеринбурженка родила в Санкт-Петербурге. По словам Олеси, беременность ничем не была осложнена. С 14 лет девушка работает. Сначала она раздавала листовки, а потом устроилась на работу на хладокомбинат. Теперь она планирует получать заработок благодаря блогу в соцсетях.
Также Олеся вышла замуж. Она уверена, что быть молодой матерью лучше, чем старой. До выпуска шоу Олеся не может рассказать большего. Она сказала лишь, что у ее малышки все в порядке.
Ранее героиней этого шоу становилась молодая мама из Верхней Пышмы.