Жительницу Лос-Анджелеса арестовали в Екатеринбурге за госизмену

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По версии следствия, женщина собирала денежные средства для ВСУ. Также подозреваемая имеет двойное гражданство — США и РФ, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Подробности происходящего в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле была задержана супружеская пара, которая подозревалась в шпионаже. По мнению силовиков, они продавали чертежи УВЗ в Украину.
За госизмену им якобы заплатили почти 100 тысяч рублей, на которые они планировали жить. Супругов отправили под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело.