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Жительница Лос-Анджелеса арестована в Екатеринбурге по подозрению в госизмене

Жительницу Лос-Анджелеса арестовали в Екатеринбурге за госизмену

20 февраля 2024, 07:32
Фото: 1MI

Жительница Лос-Анджелеса арестована в Екатеринбурге по подозрению в госизмене

В Екатеринбурге арестовали женщину, которая живет в Лос-Анджелесе, по подозрению в государственной измене.

По версии следствия, женщина собирала денежные средства для ВСУ. Также подозреваемая имеет двойное гражданство — США и РФ, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Подробности происходящего в настоящий момент неизвестны.

Видео: Центр общественных связей ФСБ

Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле была задержана супружеская пара, которая подозревалась в шпионаже. По мнению силовиков, они продавали чертежи УВЗ в Украину.

За госизмену им якобы заплатили почти 100 тысяч рублей, на которые они планировали жить. Супругов отправили под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело.

Задержанному в Екатеринбурге за шпионаж журналисту из США предъявлено обвинение
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