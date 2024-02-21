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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

С миграционного учета в Екатеринбурге снято 100 тысяч мигрантов

100 тысяч мигрантов снято с учета в Екатеринбурге

21 февраля 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney

С миграционного учета в Екатеринбурге снято 100 тысяч мигрантов

За прошедший 2023 год сотрудники полиции в Екатеринбурге сняли с миграционного учета 148 749 иностранных граждан.

Эти данные свидетельствуют о значительных усилиях в борьбе с нелегальной миграцией_ сообщили в городском Управлении МВД.

За год было выявлено 7094 случая фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер были сняты с миграционного учета почти 150 тысяч иностранных граждан, а еще 2307 людям был запрещен въезд в Россию.

Важно отметить, что за 2023 год количество мигрантов, поставленных на учет, увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 288 540 человек. Эти изменения оказывают влияние на организацию работы органов внутренних дел, требуют дополнительных мер профилактики соблюдения миграционного законодательства, подчеркивается в отчете.

В прошлом году стражи порядка провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.

Ранее сообщалось, что в столице Урала стало происходить меньше преступлений, совершаемых мигрантами.

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#Происшествия#Полиция#Мигранты#Отчет#Трудовые мигранты#Учет#Органы внутренних дел#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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