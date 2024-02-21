100 тысяч мигрантов снято с учета в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Эти данные свидетельствуют о значительных усилиях в борьбе с нелегальной миграцией_ сообщили в городском Управлении МВД.
За год было выявлено 7094 случая фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер были сняты с миграционного учета почти 150 тысяч иностранных граждан, а еще 2307 людям был запрещен въезд в Россию.
Важно отметить, что за 2023 год количество мигрантов, поставленных на учет, увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 288 540 человек. Эти изменения оказывают влияние на организацию работы органов внутренних дел, требуют дополнительных мер профилактики соблюдения миграционного законодательства, подчеркивается в отчете.
В прошлом году стражи порядка провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.
Ранее сообщалось, что в столице Урала стало происходить меньше преступлений, совершаемых мигрантами.