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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Аналитик: деньги в подобных QIWI электронных кошельках чаще всего не защищены

21 февраля 2024, 17:01
RT провел опрос аналитиков, чтобы узнать их мнение о ситуации с отзывом лицензии у QIWI Банка и недоступностью пополнения QIWI Кошелька.

Один из главных аналитиков Neomarkets, Олег Калманович, считает, что компания всегда имела проблемы с прозрачностью платежей, пишет RT. Главная проблема заключается в том, что деньги на таких электронных кошельках обычно не защищены, в отличие от банковских вкладов. Если у клиентов QIWI Банка были деньги на вкладах, они были бы застрахованы государством, но если деньги были просто на счетах, то нет.

Калманович рекомендует быть в курсе последних новостей, так как информация будет уточняться, и возможно будут предложены способы решения проблемы с зависшими клиентскими средствами. Важно задуматься о потенциальных рисках для клиента и не только обращать внимание на плюсы сервиса.

Финансовый аналитик Борис Ушерович отмечает, что Центробанк России несколько раз применял дисциплинарные меры к QIWI из-за подозрительных и недобросовестных операций. Однако банк не изменил свою политику, игнорируя предупреждения. Чтобы защитить себя от попадания в такие ситуации, рекомендуется следить за информацией о банке и вовремя выводить свои средства, если возникают претензии со стороны ЦБ России.

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