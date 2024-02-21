Аналитик: деньги в подобных QIWI электронных кошельках чаще всего не защищены

Один из главных аналитиков Neomarkets, Олег Калманович, считает, что компания всегда имела проблемы с прозрачностью платежей, пишет RT. Главная проблема заключается в том, что деньги на таких электронных кошельках обычно не защищены, в отличие от банковских вкладов. Если у клиентов QIWI Банка были деньги на вкладах, они были бы застрахованы государством, но если деньги были просто на счетах, то нет.