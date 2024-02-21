Аналитик: деньги в подобных QIWI электронных кошельках чаще всего не защищены

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Один из главных аналитиков Neomarkets, Олег Калманович, считает, что компания всегда имела проблемы с прозрачностью платежей, пишет RT. Главная проблема заключается в том, что деньги на таких электронных кошельках обычно не защищены, в отличие от банковских вкладов. Если у клиентов QIWI Банка были деньги на вкладах, они были бы застрахованы государством, но если деньги были просто на счетах, то нет.
Калманович рекомендует быть в курсе последних новостей, так как информация будет уточняться, и возможно будут предложены способы решения проблемы с зависшими клиентскими средствами. Важно задуматься о потенциальных рисках для клиента и не только обращать внимание на плюсы сервиса.
Финансовый аналитик Борис Ушерович отмечает, что Центробанк России несколько раз применял дисциплинарные меры к QIWI из-за подозрительных и недобросовестных операций. Однако банк не изменил свою политику, игнорируя предупреждения. Чтобы защитить себя от попадания в такие ситуации, рекомендуется следить за информацией о банке и вовремя выводить свои средства, если возникают претензии со стороны ЦБ России.