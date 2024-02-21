АСИ и Корпорация МСП объявили совместный конкурс «Создай НАШЕ»

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сегодня в стране зарегистрировано 4 млн индивидуальных предпринимателей, из них в возрасте до 35 лет более 1 млн, то есть 25% всех ИП — молодежь. Он добавил, что, в отличие от взрослых, молодые люди не боится совершать ошибки и пробовать свои силы в бизнесе, даже несмотря на то, что любой бизнес всегда сопряжен с риском. Однако именно сейчас важно поддержать тех, кто готов пробовать свои силы в построении бизнеса, подчеркнул он.