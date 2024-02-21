АСИ и Корпорация МСП объявили совместный конкурс «Создай НАШЕ»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
Как отмечают организаторы, участвовать в нем могут молодые люди от 14 до 28 лет, планирующие открыть свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация участников ведется на цифровой платформе МСП.РФ. Последний день приема заявок — 10 марта, пишет kp.ru.
Победители конкурса будут приглашены в специальную акселерационную программу Корпорации МСП, также они получат грант в размере одного миллиона рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Средства гранта можно вложить в развитие своего предприятия или потратить на реализацию бизнес-идеи.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сегодня в стране зарегистрировано 4 млн индивидуальных предпринимателей, из них в возрасте до 35 лет более 1 млн, то есть 25% всех ИП — молодежь. Он добавил, что, в отличие от взрослых, молодые люди не боится совершать ошибки и пробовать свои силы в бизнесе, даже несмотря на то, что любой бизнес всегда сопряжен с риском. Однако именно сейчас важно поддержать тех, кто готов пробовать свои силы в построении бизнеса, подчеркнул он.
Федеральный конкурс «Создай НАШЕ» — это продолжение инициатив Агентства по поддержке молодых предпринимателей, которые реализуются в том числе на платформе «Конструкториум».
Как отметил, директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно, в период проведения конкурса «Создай НАШЕ» компания продолжит следовать принципам открытости и доступности, реализуя возможность участия в онлайн-формате для молодых людей со всей страны.
В этом году конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». Во время первого этапа участникам необходимо пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности. А в рамках второго этапа — разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего бизнеса. По итогам выполнения заданий конкурсная комиссия должна определить 30 победителей.
По мнению бизнесмена, основателя ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владельца сетей Stars Coffee и Domиno pizza, члена конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антона Пинского, сегодня в заведениях общественного питания значительная часть работников — это молодежь. Из этого следует, что именно молодые люди формируют современные векторы развития этой отрасли, добавил Пинский.
«У нас в ресторанах 80% сотрудников — молодежь. И многие, начав путь с официанта, становятся бизнесменами и рестораторами. В нашей сфере, как и в остальных, побеждают инноваторы; новые тренды задает юное поколение. К их мнению мы очень прислушиваемся», — сказал он.