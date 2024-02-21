«Атомайз» запустил первые российские NFT для спортсменов

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что для компании быть одним из пионеров в этой области особенно ценно. «Интеррос» рассчитывает на то, что поддержка компании и ее активное участие в Играх будущего платформ «Атомайз» и «Рексофт» позволят успешно запустить новый формат спортивных соревнований на стыке двух реальностей, открыв новую главу в истории мирового спорта.