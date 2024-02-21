«Атомайз» запустил первые российские NFT для спортсменов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По информации ТАСС, наградные NFT от «Атомайз» являются полностью легальными, выпускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, без участия иностранных криптовалютных площадок и бирж. Деятельность платформы «Атомайз» регулируется Банком России.
Первым обладателем NFT станет победитель международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков». Победитель получит право на гарантированный денежный приз, размер которого составляет 500 тысяч рублей, а также возможность использовать объект интеллектуальной собственности — маскота Игр будущего — жар-птицу МИRA. Церемония награждения запланирована на 27 февраля при поддержке компании «Интеррос» в Казани. Компания «Интеррос» выступает в роли генерального партнера Игр будущего.
Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что для компании быть одним из пионеров в этой области особенно ценно. «Интеррос» рассчитывает на то, что поддержка компании и ее активное участие в Играх будущего платформ «Атомайз» и «Рексофт» позволят успешно запустить новый формат спортивных соревнований на стыке двух реальностей, открыв новую главу в истории мирового спорта.
Компания «Интеррос» уже не первый раз принимает участие в организации международных спортивных событий. В 2024 году компания празднует 10-летие Олимпиады и юбилей открытия курорта «Роза Хутор».
По словам главы ООО «Атомайз» Алексея Илясова, идея phygital-спорта имеет тесную связь с философией платформы, поскольку она также работает на стыке физического и цифрового миров.
Кроме того, компания стремится не только развивать рынок цифровых прав, но и реализовывать проекты, которые несут социальную пользу. В прошлом году платформа «Атомайз» совместно с компанией «Интеррос» и Эрмитажем начали реализацию проекта «Цифровое искусство», который помог привлечь финансирование для реставрации музейного шедевра.
Наградные NFT представляют собой еще одну область использования токенизации. Илясов отметил, что на данный момент осуществляется формирование задела на то, чтобы с использованием цифровых финансовых технологий продвигать и поддерживать отрасль спорта, помогать талантливым спортсменам и молодежи.
Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group — партнера по структурированию выпуска, отметила, что по законодательству Российской Федерации наградные NFT являются гибридными цифровыми правами. Технологически они обладают всеми преимуществами зарубежных NFT, но при этом контролируются Банком России в рамках его надзора за платформами и обладают четкой правовой природой. Таким образом удалось преодолеть основной недостаток выпускаемых на криптобиржах NFT — серый правовой статус.
В дальнейшем «Атомайз» планирует создать новые инструменты на основе гибридных цифровых прав как для спортивных организаций и спортсменов, так и для спортивных фанатов.