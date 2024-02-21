Автохам заплатит за газон, который он испортил в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Неудачно припарковался мужчина весной прошлого года. Он повредил растения, пишет Е1.
Представители застройщика «Атомстройкомплекса» вычислили водителя и подали на него в суд. В итоге суд постановил, что мужчина должен быть оштрафован на 80 тысяч рублей.
Также застройщик отметил, что всегда стоит помнить, где можно, а где нельзя парковаться. В данном случае были испорчены цветы и сам газон, которые стоили денег.
Ранее из-за автохама было остановлено движение трамваев в Екатеринбурге.