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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Водителя засудили за испорченный газон в Екатеринбурге

Автохам заплатит за газон, который он испортил в Екатеринбурге

21 февраля 2024, 12:00
Фото: Предоставлено «Атомстройкомплексом»

Водителя засудили за испорченный газон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд впервые обязал автохама заплатить за газон, который он испортил во время парковки.

Неудачно припарковался мужчина весной прошлого года. Он повредил растения, пишет Е1.

Представители застройщика «Атомстройкомплекса» вычислили водителя и подали на него в суд. В итоге суд постановил, что мужчина должен быть оштрафован на 80 тысяч рублей.

Также застройщик отметил, что всегда стоит помнить, где можно, а где нельзя парковаться. В данном случае были испорчены цветы и сам газон, которые стоили денег.

Ранее из-за автохама было остановлено движение трамваев в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Суд#Штраф#Газон#Парковка#Цветы#Застройщик#Автохам#Растения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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