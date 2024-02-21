Бабушка в Нижнем Тагиле искала телефон внучки через соцсети и попалась мошенникам

Аферисты вышли на пенсионерку, когда она решила помочь внучке найти пропавший телефон. На своей страничке в соцсетях бабушка разместила объявление. С ней очень быстро связался незнакомец, который заверил ее, что телефон можно будет найти по геолокации. Однако для этого нужно будет особое приложение. Его тагильчанка и установила под диктовку злоумышленника.