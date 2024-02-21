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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась денег, когда искала через соцсети телефон

Бабушка в Нижнем Тагиле искала телефон внучки через соцсети и попалась мошенникам

21 февраля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась денег, когда искала через соцсети телефон

Аферист предложил пожилой жительнице Нижнего Тагила оказать помощь в поиске мобильного телефона за вознаграждение в 500 рублей.

С карты жительницы Нижнего Тагила мошенники списали 24 тысячи рублей, когда она установила на телефон стороннее приложение, пишет «Тагильский рабочий».

Аферисты вышли на пенсионерку, когда она решила помочь внучке найти пропавший телефон. На своей страничке в соцсетях бабушка разместила объявление. С ней очень быстро связался незнакомец, который заверил ее, что телефон можно будет найти по геолокации. Однако для этого нужно будет особое приложение. Его тагильчанка и установила под диктовку злоумышленника.

Когда произошло списание денег, пенсионерка поняла, что ее развели, и обратилась в полицию.

Ранее пожилая жительница Екатеринбурга едва не перевела 700 тысяч рублей «невесте сына».

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#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#Соцсети#Пенсионерка#Телефонные мошенники#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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