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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

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Бесхозные постройки, учителя по домам, наши в Луганске и ветряные выходные

Бесхозные постройки, учителя по домам, наши в Луганске и ветряные выходные

21 февраля 2024, 17:32
Фото: Изображение Midjourney
Ликвидация бесхозных построек в Нижнем Тагиле. Учителя будут обходить квартиры. Тагильский хирург провел в Луганске операцию на сердце, а замгубернатора отметил, что Свердловская область готова удовлетворить потребности в яйцах кур: самое важное, что произошло за 21 февраля в Нижнем Тагиле.

На сегодняшний момент заявление на признание законности своих построек подали лишь двое владельцев из 48 гаражей. В планах мэрии — ликвидировать все бесхозные постройки, которые незаконно возведены на муниципальной земле.

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Минпросвещения в рекомендательной форме подрядило учителей проверять школьников на дому. По мнению министерства, это поможет укрепить взаимодействие с самими учащимися и их родителями. Об этом рассказали на родительских собраниях в школах Нижнего Тагила.

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Тагильчанин Андрей Шерстобитов врач-кардиохирург, депутат гордумы свой отпуск решил провести в городе-побратиме Луганске. С тамошними врачами Андрей провел операцию на сердце местного пациента.

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В Нижнем Тагиле 23–25 февраля ожидается сильный ветер до 10 м/с. В пятницу, 23 февраля, будет -6 градусов и ветер до 8 м/с. В субботу, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 м/с, а температура днем составит -6 градусов, опускаясь на два градуса к вечеру. В воскресенье, 25 февраля, может потеплеть до -1 градуса, но осадков не ожидается. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер до 10 м/с.

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