Бесхозные постройки, учителя по домам, наши в Луганске и ветряные выходные

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
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Updated Сегодня, 17:34
На сегодняшний момент заявление на признание законности своих построек подали лишь двое владельцев из 48 гаражей. В планах мэрии — ликвидировать все бесхозные постройки, которые незаконно возведены на муниципальной земле.
Минпросвещения в рекомендательной форме подрядило учителей проверять школьников на дому. По мнению министерства, это поможет укрепить взаимодействие с самими учащимися и их родителями. Об этом рассказали на родительских собраниях в школах Нижнего Тагила.
Тагильчанин Андрей Шерстобитов врач-кардиохирург, депутат гордумы свой отпуск решил провести в городе-побратиме Луганске. С тамошними врачами Андрей провел операцию на сердце местного пациента.
В Нижнем Тагиле 23–25 февраля ожидается сильный ветер до 10 м/с. В пятницу, 23 февраля, будет -6 градусов и ветер до 8 м/с. В субботу, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 м/с, а температура днем составит -6 градусов, опускаясь на два градуса к вечеру. В воскресенье, 25 февраля, может потеплеть до -1 градуса, но осадков не ожидается. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер до 10 м/с.