Бесхозные постройки, учителя по домам, наши в Луганске и ветряные выходные

В Нижнем Тагиле 23–25 февраля ожидается сильный ветер до 10 м/с. В пятницу, 23 февраля, будет -6 градусов и ветер до 8 м/с. В субботу, 24 февраля, ветер может усилиться до 10 м/с, а температура днем составит -6 градусов, опускаясь на два градуса к вечеру. В воскресенье, 25 февраля, может потеплеть до -1 градуса, но осадков не ожидается. Прогнозируется малооблачная погода и сильный ветер до 10 м/с.