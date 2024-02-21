Экологичность и чистота. В Нижнем Тагиле прошла выставка спецтехники для работы с ТКО

Первым экспонатом, с которым познакомились гости выставки, был мусоровоз с задней загрузкой. Он предусмотрен для сбора ТКО из пластиковых баков объемом 1,1 кубометр. Внутри такой машины одновременно может умещаться до 85 баков. Максимальный вес техники с полной загрузкой составляет порядка 20 тонн. Поскольку переворачивание контейнеров происходит внутри кузова, рассыпание мусора вокруг исключается. Этот вид спецтехники является одним из самых экологичных и безопасных и предназначается для передвижения по ровному дорожному покрытию. По сугробам и размытым участкам дорог, а также при ширине проезда менее трех метров (при ширине самого транспортного средства в 2,5 метра), машина не сможет осуществить вывоз отходов.