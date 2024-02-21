Экологичность и чистота. В Нижнем Тагиле прошла выставка спецтехники для работы с ТКО

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Интерактивное мероприятие, организованное для студентов и школьников Нижнего Тагила, позволило молодежи узнать, как устроена спецтехника для вывоза твердых коммунальных отходов, особенности ее работы, а также интересные факты о весе мусоровозов, сроке службы и многом другом.
Выставка организована с целью просвещения молодого поколения, погружения, пусть даже поверхностно, в профессию водителя спецтранспорта. Все должны знать, кто делает их город чище каждый день, несмотря на непогоду, дождь, жару, холод, с 7 часов утра до 23 часов вечера. Большая ответственность лежит на молодом поколении. От них зависит чистота родного города. Должно прийти понимание, что мусор нужно выкидывать в специально отведенные для этого места, — рассказал директор ООО «ТКО-сервис» Даниил Гроховский.
Первым экспонатом, с которым познакомились гости выставки, был мусоровоз с задней загрузкой. Он предусмотрен для сбора ТКО из пластиковых баков объемом 1,1 кубометр. Внутри такой машины одновременно может умещаться до 85 баков. Максимальный вес техники с полной загрузкой составляет порядка 20 тонн. Поскольку переворачивание контейнеров происходит внутри кузова, рассыпание мусора вокруг исключается. Этот вид спецтехники является одним из самых экологичных и безопасных и предназначается для передвижения по ровному дорожному покрытию. По сугробам и размытым участкам дорог, а также при ширине проезда менее трех метров (при ширине самого транспортного средства в 2,5 метра), машина не сможет осуществить вывоз отходов.
Отечественные производители хорошо подтянулись по качеству, по технологиям. Наш мусоровоз с задней загрузкой можно назвать экспериментальным, потому что здесь все управление установкой происходит в автоматическом режиме. Тут нет рычагов, все осуществляется с помощью программного обеспечения. Мы приобрели эту машину в ноябре прошлого года, и показывает она себя достаточно хорошо, — отметил Даниил Гроховский.
Стоит отметить, что в этот вид мусоровоза не производится погрузка крупногабаритных и строительных отходов. Он позволяет перевозить только ТКО. А еще, имея специальное приемное отделение для жидкостей, при перемещении по городу из машины ничего не выливается. Выгрузка происходит только на полигоне.
Для погрузки мусора такому автомобилю необходима площадка размером 3, 5 метра на 8 метров. Остановка этого вида спецтранспорта производится в двух метрах от контейнеров для правильной работы стрелы. Вместимость машины составляет 18 кубометров: одновременно сюда можно загрузить ТКО из 90 баков объемом 0,75 кубометров. В отличие от первого экспоната, эта машина загружает отходы не сзади, а сбоку. Когда мусор попадает в бункер, толкающая плита с ворошителем прессует его.
Крупногабаритный груз выводит из строя такую технику — она также предназначена только для вывоза твердых коммунальных отходов.
Мусоровоз — это не летучий голландец, который сможет все и везде проехать. Это не велосипед, это даже не легковая машина, поэтому управление мусоровозом требует большого профессионализма и навыков водительского состава. Узкие дворы, заснеженные дороги, неподходящие пути для передвижения. Все это как-то нужно объезжать и забирать мусор. Иначе потом появляется огромная свалка, которой все недовольны, — добавил Даниил Гроховский.
Третий экспонат — разновидность мусоровоза. Работа бункеровоза проходит несколько стадий. Сначала — установка пустого бункера в то место, где будет осуществляться погрузка. Именно с помощью этого вида спецтехники из организованных мест скопления мусора и вывозится крупногабаритный груз. Например, мебель и прочие отходы. Далее — транспортировка на полигон или переработку. Как правило, бункеровоз перевозит контейнеры объемом 8 кубометров. Для корректной работы такого вида техники требуется площадка около десяти метров в длину.
Вся представленная техника имеет срок службы порядка 5 лет.
Студенты первого курса Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Никиты Акинфиевича Демидова и ученики 6 класса школы №65 задавали вопросы по ходу экскурсии. Больше всего их интересовал мусоровоз с боковой загрузкой, который они не раз видели во время его работы.
Мне показались интересными способы загрузки мусора, информация о сроке службы спецтехники. Посетил выставку для общего развития, все понравилось, — поделился мнением о мероприятии студент-механик Демидовского колледжа Андрей Наговицин.
Напомним, экодом «Народный» открылся в Нижнем Тагиле 25 декабря 2023 года и за это время провел множество познавательных мероприятий и мастер-классов. В середине февраля здесь стартовал проект «Творческая студия». Его участники будут своими руками создавать одежду, украшения, аксессуары, а также предметы интерьера. Чтобы попробовать себя в качестве дизайнера, до 26 февраля необходимо отправить в группу проекта заявку со своими контактными данными.