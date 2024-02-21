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Между гендиректором в Екатеринбурге и египтянином произошел конфликт

Гендиректору в Екатеринбурге египтянин угрожал расправой из-за воздуха

21 февраля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Между гендиректором в Екатеринбурге и египтянином произошел конфликт

В Екатеринбурге генеральному директору одного из местных предприятий угрожал египтянин. Инцидент произошел 4 февраля 2024 года.

По словам гендиректора, египтянин приехал на базу и стал его оскорблять, а также угрожать ему. Как отметил руководитель предприятия, причиной нападок стало то, что он якобы «дышит воздухом» агрессора, пишет Ура.ру.

Предприниматель попытался «свернуть» конфликт, но не сумел. Тогда он с помощью тревожной кнопки вызвал силовиков. Росгвардейцы взяли с него объяснения, а нападавший в это время закрылся у себя машине и не выходил. При этом в Росгвардии отметили, что выездов на данный адрес у них в этот день не было.

Директор после этого обратился в полицию. По факту инцидента правоохранители организовали проверку.

Напомним, в Красноуральске между уроженцем Перми и компанией местных жителей разгорелся конфликт в ночном клубе. В какой-то момент пермяк вооружился ножом и ранил им троих человек.

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