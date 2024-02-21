Гендиректору в Екатеринбурге египтянин угрожал расправой из-за воздуха

Предприниматель попытался «свернуть» конфликт, но не сумел. Тогда он с помощью тревожной кнопки вызвал силовиков. Росгвардейцы взяли с него объяснения, а нападавший в это время закрылся у себя машине и не выходил. При этом в Росгвардии отметили, что выездов на данный адрес у них в этот день не было.