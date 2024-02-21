Генконсульство США добивается доступа к задержанной в Екатеринбурге Карелиной

Представитель Белого Дома Джон Кирби на ежедневном брифинге с журналистами ответил на вопрос о судьбе арестованной в столице Урала Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство. По его словам, генконсульство страны в РФ уже занимается этой проблемой. Об этом пишет ТАСС.