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США пытаются получить доступ к задержанной в Екатеринбурге Ксении Карелиной

Генконсульство США добивается доступа к задержанной в Екатеринбурге Карелиной

21 февраля 2024, 16:46
Фото: 1MI

США пытаются получить доступ к задержанной в Екатеринбурге Ксении Карелиной

После ареста в Екатеринбурге женщины с двойным гражданством, подозреваемой в госизмене, в Белом доме на брифинге для журналистов настоятельно посоветовали всем гражданам США как можно скорее покинуть территорию России.

Представитель Белого Дома Джон Кирби на ежедневном брифинге с журналистами ответил на вопрос о судьбе арестованной в столице Урала Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство. По его словам, генконсульство страны в РФ уже занимается этой проблемой. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, штат Калифорния, была задержана ФСБ накануне, 20 февраля за сбор помощи ВСУ, в том числе покупку оружия. Ксению Карелину подозревают в госизмене, ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как заявил Джон Кирби, все граждане США, в том числе с двойным гражданством, должны немедленно покинуть территорию России в целях безопасности. По его словам, этот пункт четко прописан в рекомендациях для путешествующих по РФ.

В апреле 2023 года в Нижнем Тагиле была арестована супружеская пара за шпионаж на «Уралвагонзаводе».

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#Россия#Уголовное дело#ФСБ#США#Задержание#Белый дом#18+#Екатеринбург#Госизмена#ВСУ#Дарья Бобровицкая
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