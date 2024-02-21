Генконсульство США добивается доступа к задержанной в Екатеринбурге Карелиной

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Представитель Белого Дома Джон Кирби на ежедневном брифинге с журналистами ответил на вопрос о судьбе арестованной в столице Урала Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство. По его словам, генконсульство страны в РФ уже занимается этой проблемой. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, штат Калифорния, была задержана ФСБ накануне, 20 февраля за сбор помощи ВСУ, в том числе покупку оружия. Ксению Карелину подозревают в госизмене, ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как заявил Джон Кирби, все граждане США, в том числе с двойным гражданством, должны немедленно покинуть территорию России в целях безопасности. По его словам, этот пункт четко прописан в рекомендациях для путешествующих по РФ.
В апреле 2023 года в Нижнем Тагиле была арестована супружеская пара за шпионаж на «Уралвагонзаводе».