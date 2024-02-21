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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Генеральный консул Китая уехал из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга уехал Генконсул Китая

21 февраля 2024, 08:28
Фото: Департамент информполитики

Генеральный консул Китая уехал из Екатеринбурга

Генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь уезжает из России. Срок его полномочий завершился.

Проводил дипломата глава региона Евгений Куйвашев. К своим обязанностям Цуй Шаочунь приступил во время пандемии в 2020 году, отмечает департамент информполитики.

Евгений Куйвашев добавил, что граждане никогда не забудут, что в обстоятельствах заморозки контактов с рядом стран именно партнеры из КНР сильно поддержали свердловчан.

К примеру, Цуй Шаочунь помог в организации ЭКСПО после паузы в четыре года. Генконсульство КНР в уральской столице работает уже на протяжении 15 лет.

Ранее экс-генконсул Германии в Екатеринбурге нашел новую работу.

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#Политика#Россия#Граждане#Регион#Китай#Поддержка#КНР#Дипломат#Екатеринбург#Пандемия#Генконсул#Полномочия#Генконсульство#Дарья Сорокина
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