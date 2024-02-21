Из Екатеринбурга уехал Генконсул Китая

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Проводил дипломата глава региона Евгений Куйвашев. К своим обязанностям Цуй Шаочунь приступил во время пандемии в 2020 году, отмечает департамент информполитики.
Евгений Куйвашев добавил, что граждане никогда не забудут, что в обстоятельствах заморозки контактов с рядом стран именно партнеры из КНР сильно поддержали свердловчан.
К примеру, Цуй Шаочунь помог в организации ЭКСПО после паузы в четыре года. Генконсульство КНР в уральской столице работает уже на протяжении 15 лет.
Ранее экс-генконсул Германии в Екатеринбурге нашел новую работу.