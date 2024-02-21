«Избит и утоплен»: дети опекуна из Екатеринбурга рассказали, как погиб 6-летний Далер

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Предполагаемой причиной смерти мальчика стала асфиксия в результате утопления в ванне. Такую версию выдвигают другие дети, которые воспитывались в семье, пишет «КП-Екатеринбург».
Также инсайдер подытожил, что все дети в целом считают, что мальчика избили и утопили.
Дети сообщили, что Далер был избит и утоплен, — сказал источник.
Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти, так как тело долго пролежало в гараже. Весной специалисты проведут новое исследование.
Ранее сообщалось, что арест у опекуна Наумовой продлен до 27 мая.