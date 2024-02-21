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Братья 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказали подробности его смерти

«Избит и утоплен»: дети опекуна из Екатеринбурга рассказали, как погиб 6-летний Далер

21 февраля 2024, 06:44
Фото: 1MI

Братья 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказали подробности его смерти

В Екатеринбурге дети опекуна Вероники Наумовой, у которой в квартире погиб ее 6-летний опекаемый Далер, рассказали, как он умер.

Предполагаемой причиной смерти мальчика стала асфиксия в результате утопления в ванне. Такую версию выдвигают другие дети, которые воспитывались в семье, пишет «КП-Екатеринбург».

Также инсайдер подытожил, что все дети в целом считают, что мальчика избили и утопили.

Дети сообщили, что Далер был избит и утоплен, — сказал источник.

Напомним, что экспертиза не смогла установить точную причину смерти, так как тело долго пролежало в гараже. Весной специалисты проведут новое исследование.

Ранее сообщалось, что арест у опекуна Наумовой продлен до 27 мая.

Причину смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга попытаются установить вновь
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#Дети#Свердловская область#Избиение#Экспертиза#Криминал#Асфиксия#Утопление#18+#Екатеринбург#Опекун#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Далер#Дарья Сорокина#Вероника Наумова
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