Изморозь прогнозируется в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В этот день будет облачная погода, отметили в Уралгидрометцентре. Осадков в этот день не ожидается.
Ночью будет от -20 до -25 градусов, а днем — от -6 до -11 градусов. Ветер будет юго-западный. Он может усилиться до восьми метров в секунду. Ночью в столице Урала будет от -21 до -23 градусов. Днем будет от -7 до -9 градусов.
Напомним, что тагильчан предупредили о ветреной погоде в День защитника Отечества 23 февраля. Также прогнозируется безоблачная погода без осадков. Днем будет около -7 градусов.