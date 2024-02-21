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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Синоптики предупредили жителей Свердловской области об изморози

Изморозь прогнозируется в Свердловской области

21 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI

Синоптики предупредили жителей Свердловской области об изморози

В Свердловской области 21 февраля прогнозируется изморозь. Также похолодает до -25 градусов.

В этот день будет облачная погода, отметили в Уралгидрометцентре. Осадков в этот день не ожидается.

Ночью будет от -20 до -25 градусов, а днем — от -6 до -11 градусов. Ветер будет юго-западный. Он может усилиться до восьми метров в секунду. Ночью в столице Урала будет от -21 до -23 градусов. Днем будет от -7 до -9 градусов.

Напомним, что тагильчан предупредили о ветреной погоде в День защитника Отечества 23 февраля. Также прогнозируется безоблачная погода без осадков. Днем будет около -7 градусов.

Облачная и снежная погода ожидается в Свердловской области
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