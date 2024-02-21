Изморозь прогнозируется в Свердловской области

Ночью будет от -20 до -25 градусов, а днем — от -6 до -11 градусов. Ветер будет юго-западный. Он может усилиться до восьми метров в секунду. Ночью в столице Урала будет от -21 до -23 градусов. Днем будет от -7 до -9 градусов.