Как выделиться среди конкурентов: секреты успешного сопроводительного письма

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Семеренко утверждает, что сопроводительное письмо не просто формальность, а важная часть вашей индивидуальности и дополнение к резюме. Она также отмечает, что если резюме представляет вас, то сопроводительное письмо уже представляет ваше резюме, пишет RT.
Чтобы заинтересовать рекрутера, эксперт рекомендует следовать трем основным правилам. Первое правило — включить мотивационную часть, чтобы показать вашу заинтересованность в компании.
«Приветствуйте работодателя и представьтесь. Объясните свою мотивацию — расскажите, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации соответствуют вашим», — объясняет Семеренко.
Сопроводительное письмо может стать отличным инструментом для самопрезентации и помочь сформировать нужное впечатление о вас.
«В письме можно рассказать о своих профессиональных компетенциях, которые требуются на желаемой должности и которыми вы обладаете. Укажите, какие проекты и результаты работы вызывают у вас гордость. Чтобы быть убедительным, используйте измеримые показатели — цифры и проценты», — добавляет Семеренко.
Эксперт советует делать акцент на навыках, которые помогут вам решить задачи на новом месте работы. Не стесняйтесь рассказать, чем вы можете быть интересны работодателю.
Идеальное сопроводительное письмо должно заканчиваться призывом к действию.