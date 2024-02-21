Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года

Какая погода ожидается грядущей весной 2024 года в Свердловской области, стало известно из сервиса Яндекс.Погода.

Погода в Свердловской области в марте 2024 года

∟ Погода на 8 марта 2024 года

Погода в Свердловской области в апреле 2024 года

Погода в Свердловской области в мае 2024 года