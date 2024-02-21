Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Прогноз погоды в Свердловской области в первый месяц весны будет снежным, облачным и теплым. Так, в первой декаде марта температура воздуха будет держаться на уровне -3… -5 градусов.
При этом ночью температура может понижаться до -11… -16 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега. 8 марта будет ясно, температура воздуха достигнет уровня -9 градусов.
В середине месяца столбики термометров будут показывать -2… -4 градуса, а к концу марта потеплеет до +1 градуса.
50-80% вероятности осадков ожидается в следующих числах марта: 5-7, 14, 24, 25, 27, 28.
Также в марте давление будет в пределах нормы 737 мм лишь несколько дней: 4, 15 и 27 марта. В остальные дни давление будет либо повышенным, либо пониженным.
Самое высокое давление прогнозируется 7 марта: оно повысится до 740 мм. Самое низкое ожидается 22 марта: в этот день отметка барометра будет держаться на уровне 730 мм.
Порывы ветра в марте прогнозируются 4-5 метров в секунду. 15 марта ожидается юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. В течение месяца направление ветра, предположительно, будет юго-западным, восточным, южным и северо-западным.
Точная погода в Свердловской области на 8 марта прогнозируется в районе -13 градусов утром и с переменной облачностью. Днем станет солнечно и потеплеет до -9 градусов. Вечером в регионе похолодает до -11 градусов.
Порывы западного ветра ожидаются 2-4 метра в секунду. Осадков в этот день не прогнозируется. Давление утром будет на уровне 750 мм, а к вечеру оно снизится до 745 мм.
В апреле прогнозируется дождливая и пасмурная погода в Свердловской области. 9 и 20 апреля вероятна солнечная погода, а 29 и 30 апреля ожидается переменная облачность. В начале месяца температура воздуха прогнозируется +2… +5 градусов, а ночью 0… -1 градус.
В середине и конце апреля термометры поднимутся до уровня +7… +8 градусов, а 22 апреля, возможно, потеплеет до +10 градусов. Температура в ночное время, предположительно, будет на уровне +2… +6 градусов. Ветер будет западный и юго-западный 4-5 метров в секунду.
50-80% вероятности осадков ожидается в следующих числах апреля: 1, 2, 6-8, 17, 19, 22, 23.
Также в апреле давление будет в пределах нормы 737 мм несколько дней: 10, 11 и 28 апреля. В остальные дни давление будет либо повышенным — до 738 мм, либо пониженным.
Самое низкое давление ожидается 20 и 23 апреля: в этот день термометр будет держаться на уровне 732 мм.
Порывы ветра в апреле прогнозируются 4-5 метров в секунду. 19 апреля ожидается юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. В течение месяца направление ветра прогнозируется юго-западное, западное и северо-западное.
Май в регионе ожидается солнечным и теплым. Так, температура воздуха в среднем будет на уровне +13 градусов.
При этом во второй половине месяца прогнозируется потепление до +17… +20 градусов. Ночью температура будет варьироваться от +7 до +12 градусов.
Порывы ветра в мае ожидаются 4-5 метров в секунду. Направление ветра прогнозируется северным, северо-западным и северо-восточным.
50% вероятности осадков ожидается в следующих числах мая: 1, 5, 9 и 18 мая.
Также в мае давление будет в пределах нормы 737 мм 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 23 и 28 мая. В остальные дни давление будет либо повышенным — до 739 мм, либо пониженным — до 734 мм. Самыми неспокойными днями для метеозависимых ожидаются 15, 16 и 17 мая.
Самое низкое давление ожидается 20 и 23 мая: в этот день термометр будет держаться на уровне 732 мм.
Порывы ветра в мае прогнозируются 4-5 метров в секунду. 20 мая ожидается северо-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду. В течение месяца направление ветра прогнозируется юго-западное, северо-западное и северное.
1 мая в регионе прогнозируется +5 градусов и переменная облачность. Днем потеплеет до +9 градусов. Вечером похолодает до +4 градусов.
Порывы северо-западного ветра ожидаются 5 метров в секунду. Осадков в этот день не прогнозируется. Давление будет на уровне 738 мм.
9 мая утром ожидается +8 градусов, днем станет теплее до +14 градусов, также вероятна переменная облачность. К ночи возможно похолодание до +10 градусов.
Также возможен северо-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается. Давление будет на уровне 737 мм.
10 мая утром прогнозируется +8 градусов, днем потеплеет до +13. Вечером температура воздуха снизится до +12 градусов. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Давление будет на уровне 738 мм.
Утром 11 мая будет +10 градусов, в дневное время потеплеет до +15. К вечеру температура воздуха станет ниже до +11 градусов. Ветер прогнозируется западный с порывами до 4 метров в секунду. Давление будет на уровне 738 мм.
12 мая утром прогнозируется +12 градусов, днем температура воздуха повысится до +17 градусов тепла. Вечером станет прохладнее до +11 градусов. Ветер прогнозируется западный с порывами до 4 метров в секунду. Давление будет на уровне 737 мм.
В материале использованы усредненные данные за 10 лет на момент публикации.