Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске

Напомним, что Нижний Тагил и Луганск — города-побратимы. Соглашение об этом было подписано 17 мая 2022 года. На подписании исторического документа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что два города имеют много общего и оба являются крупными промышленными центрами.