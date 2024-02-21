Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Врач Андрей Шерстобитов в отпуск отправился в Луганск. Здесь вместе с местными врачами он провел операцию на сердце одному из пациентов Луганской республиканской клинической больницы. Об этом информирует городская дума.
В своих соцсетях Андрей Шерстобитов рассказал, что до Луганска он добирался на автобусе, дорога заняла 15 часов.
Напомним, что Нижний Тагил и Луганск — города-побратимы. Соглашение об этом было подписано 17 мая 2022 года. На подписании исторического документа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что два города имеют много общего и оба являются крупными промышленными центрами.
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