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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:01

Врач-кардиохирург из Нижнего Тагила в Луганске провел операцию на сердце

Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске

21 февраля 2024, 09:58
Фото: страница Андрея Шерстобитова в ВК

Врач-кардиохирург из Нижнего Тагила в Луганске провел операцию на сердце

Кардиохирург по профессии и депутат гордумы Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов отправился в столицу ЛНР в свой отпуск.

Врач Андрей Шерстобитов в отпуск отправился в Луганск. Здесь вместе с местными врачами он провел операцию на сердце одному из пациентов Луганской республиканской клинической больницы. Об этом информирует городская дума.

В своих соцсетях Андрей Шерстобитов рассказал, что до Луганска он добирался на автобусе, дорога заняла 15 часов.

Напомним, что Нижний Тагил и Луганск — города-побратимы. Соглашение об этом было подписано 17 мая 2022 года. На подписании исторического документа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что два города имеют много общего и оба являются крупными промышленными центрами.

Ранее жительница Ачита отправилась к мужу на СВО, чтобы он увидел новорожденного сына.

Фото: страница Андрея Шерстобитова в ВК
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