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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

В Нижнем Тагиле проходит шахматный турнир памяти Левитского

Лучшие шахматисты сражаются в Нижнем Тагиле

21 февраля 2024, 07:36
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле проходит шахматный турнир памяти Левитского

В Нижнем Тагиле начались XIII Всероссийские соревнования памяти Левитского — первого свердловского мастера. В состязании участвуют мальчики и девочки.

Нижний Тагил на состязании представляют около 80 шахматистов школы «Стратегия», сообщили в мэрии. На открытии присутствовали многие почетные гости. Замглавы администрации Валерий Суров пожелал шахматистам воли к победе, а также успехов.

Директор «ШШЦ» Михаил Погромский сказал, что тагильский турнир известен во всей стране. Ежегодно сюда съезжаются шахматисты из разных городов России.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

На этот раз участвуют 243 шахматиста из 18 регионов РФ. Продолжение турнира пройдет в Верхней Салде и Екатеринбурге.

В общей сложности будет разыграно восемь кубков и медалей среди мальчиков и девочек в разных возрастных категориях. Имена лучших игроков назовут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что семьи тагильчан приняли участие соревновались в шахматах.

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