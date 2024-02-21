Лучшие шахматисты сражаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Нижний Тагил на состязании представляют около 80 шахматистов школы «Стратегия», сообщили в мэрии. На открытии присутствовали многие почетные гости. Замглавы администрации Валерий Суров пожелал шахматистам воли к победе, а также успехов.
Директор «ШШЦ» Михаил Погромский сказал, что тагильский турнир известен во всей стране. Ежегодно сюда съезжаются шахматисты из разных городов России.
На этот раз участвуют 243 шахматиста из 18 регионов РФ. Продолжение турнира пройдет в Верхней Салде и Екатеринбурге.
В общей сложности будет разыграно восемь кубков и медалей среди мальчиков и девочек в разных возрастных категориях. Имена лучших игроков назовут 25 февраля.
Ранее сообщалось, что семьи тагильчан приняли участие соревновались в шахматах.