Малолетних преступников стало меньше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По результатам работы городского УМВД за прошлый год, было записано в базе порядка 320 преступный действий.
Много внимания уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности разных свердловчан, в том числе среди подростков — на 22,3%. Произошло 320 таких преступлений.
В общей сложности было проведено 1144 рейда, половина из которых была ночными. 1740 подростков отвезли в полицейские отделения.
Ранее был назван самый криминальный район Екатеринбурга. Самым опасным назван Орджоникидзевский район, отчитались в полиции. За год там произошло 3114 криминальных инцидентов.