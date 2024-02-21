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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Уровень подростковой преступности снизился в Екатеринбурге

Малолетних преступников стало меньше в Екатеринбурге

21 февраля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Уровень подростковой преступности снизился в Екатеринбурге

За прошедший год в Екатеринбурге на 22,3% снизился уровень подростковой преступности.

По результатам работы городского УМВД за прошлый год, было записано в базе порядка 320 преступный действий.

Много внимания уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности разных свердловчан, в том числе среди подростков — на 22,3%. Произошло 320 таких преступлений.

В общей сложности было проведено 1144 рейда, половина из которых была ночными. 1740 подростков отвезли в полицейские отделения.

Ранее был назван самый криминальный район Екатеринбурга. Самым опасным назван Орджоникидзевский район, отчитались в полиции. За год там произошло 3114 криминальных инцидентов.

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#Происшествия#Свердловская область#Отчет#Профилактика#Рейды#Подростковая преступность#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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