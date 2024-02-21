Медаль к 90-летию Свердловской области презентовали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Посвященная 90-летнему юбилею Свердловской области медаль выполнена из металла золотого цвета, размер ценного подарка — 40 мм. В центре лицевой стороны на фоне карты региона выгравирована надпись «90 лет», а по кругу — «Основана в 1934 году». Оборотная сторона украшена гербом области и девизом «Опорный край державы». Традиционно внизу размещен год выпуска медали — 2024-й.
В мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов, доктор исторических наук, профессор УрФУ и ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований ИИиА УрО РАН Константин Бугров.
Мы понимаем, что 90-летие Свердловской области — это отличный повод сказать «спасибо» людям простых профессий, тем, кто трудится на территории области, вносит свой вклад в ее развитие. У нас была идея сделать праздник миллионам жителей Свердловской области. Провели опрос о выборе подарка. И по результатам общественного голосования в качестве подарка была выбрана именно медаль! Рады, что многие промышленники и предприниматели подключились к финансированию этого проекта и предложили расширить список подарков. Так идея сказать «спасибо» превратилась в большое и масштабное событие! — отметил Андрей Ветлужских.
На презентации представлена специальная экспозиция из почти 3 десятков юбилейных медалей, которые выпускались на территории Свердловской области за последние 120 лет. Также специально для этого мероприятия сотрудники краеведческого музея подготовили мини-выставку, на которой можно было увидеть, какие вехи в истории региона были отмечены подобными артефактами.
Выпуск медали в честь юбилея области — это уникальное событие, ведь впервые выпускается медаль в честь дня рождения региона, а не конкретного города или предприятия. Что касается самой викторины, то разработку вопросов к ней уже завершает группа историков УрФУ. Задания будут касаться известных всем фактов из истории Свердловской области, — заявил Константин Бугров.
Организаторы викторины «Опорный край» подчеркивают, что оно носит исключительно познавательный характер. Цель интеллектуальной викторины — не проверка знаний, а знакомство с историей Свердловской области в занимательном формате.
Напомним, викторина пройдет с 15 по 18 марта 2024 года. Все участники викторины получат в подарок медаль «90 лет Свердловской области» и возможность стать обладателем одного из многих ценных подарков: машины «Москвич», квартиры в Екатеринбурге, смартфона или легендарного мотоцикла «Урал» в черном матовом исполнении. Выбор обладателей ценных подарков пройдет 12 апреля 2024 года с помощью уникальных номеров, присвоенных каждому соревнующемуся.