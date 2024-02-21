Медаль к 90-летию Свердловской области презентовали в Екатеринбурге

На презентации представлена специальная экспозиция из почти 3 десятков юбилейных медалей, которые выпускались на территории Свердловской области за последние 120 лет. Также специально для этого мероприятия сотрудники краеведческого музея подготовили мини-выставку, на которой можно было увидеть, какие вехи в истории региона были отмечены подобными артефактами.