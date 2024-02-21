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В Нижнем Тагиле дорожники ремонтировали дорогу на плотине холодным асфальтом

На плотине в Нижнем Тагиле проведен ямочный ремонт холодным асфальтом

21 февраля 2024, 08:57
Фото: Тагилдорстрой

В Нижнем Тагиле дорожники ремонтировали дорогу на плотине холодным асфальтом

Дорожные службы Нижнего Тагила работали ночью, чтобы ремонту не мешало интенсивное движение автотранспорта.

Дорожные рабочие в Нижнем Тагиле в ночь на среду, 21 февраля, проводили ямочный ремонт на плотине. Об этом сообщает «Тагилдорстрой».

Ямы на дороге специально латали в ночное время, когда нет машин. Дорожники использовали холодный асфальт. От традиционной асфальтовой смеси он отличается наличием модифицирующих добавок, а также тем, что его можно использовать при низких температурах окружающего воздуха.

Ранее стало известно, что получено заключение экспертов о том, что можно проводить ремонт плотины Челюскинцев в Нижнем Тагиле.

Фото: Тагилдорстрой
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#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Асфальт#Дорожные работы#Плотина#Дорожные службы#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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