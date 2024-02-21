На плотине в Нижнем Тагиле проведен ямочный ремонт холодным асфальтом

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Дорожные рабочие в Нижнем Тагиле в ночь на среду, 21 февраля, проводили ямочный ремонт на плотине. Об этом сообщает «Тагилдорстрой».
Ямы на дороге специально латали в ночное время, когда нет машин. Дорожники использовали холодный асфальт. От традиционной асфальтовой смеси он отличается наличием модифицирующих добавок, а также тем, что его можно использовать при низких температурах окружающего воздуха.
Ранее стало известно, что получено заключение экспертов о том, что можно проводить ремонт плотины Челюскинцев в Нижнем Тагиле.