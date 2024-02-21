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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Присяжные оправдали подозреваемых в двойном убийстве в Первоуральске

Обвиняемые в двойном убийстве в Первоуральске супруги оправданы присяжными

21 февраля 2024, 12:01
Фото: 1MI

Присяжные оправдали подозреваемых в двойном убийстве в Первоуральске

По версии следствия, муж с женой в Первоуральске сожгли квартиру вместе со своим родственником и его знакомым.

Вердикт по резонансному делу об убийстве в Первоуральске, которое рассматривал Свердловский областной суд, выносили присяжные заседатели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, супруги Мельковы, Иван и Вера, решили отомстить брату мужа. Ночью 25 июля 2021 года они отправились к квартире, где жил мужчина, обложили дверь горючими материалами и подожгли с помощью специальной жидкости. В пожаре погибли два человека: вместе с братом в квартире в тот момент находился также его знакомый.

Однако муж и жена отказались признать за собой вину в убийстве и добились, чтобы их дело рассматривали присяжные. Те в итоге пришли к выводу, что вина Мельковых в ходе следствия доказана не была, хотя сам факт преступления налицо.

Сейчас в работе суда по данному делу объявлен перерыв. Судьи обсудят решение присяжных 5 марта.

Ранее коллегия присяжных оправдала Михаила Дихтяря, которого обвиняли в убийстве гражданской жены.

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