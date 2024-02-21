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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Упрощен порядок получений разрешений на добычу дичи в Свердловской области

Охотникам Свердловской области станет легче получать разрешения

21 февраля 2024, 08:28
Фото: 1MI

Упрощен порядок получений разрешений на добычу дичи в Свердловской области

Охотники столкнутся с упрощенной процедурой получения разрешений на охоту. Правило будет действовать в Свердловской области.

Недавно внесенные изменения затрагивают добычу различных видов дичи, включая бурых медведей, кабанов, сибирских косуль и лосей, сообщили представители Департамента информполитики.

Согласно нововведениям, с 21 по 30 апреля охотникам предлагается подать всего лишь одну заявку, в которой указать интересующие виды ресурсов и места.

Эти изменения были утверждены парламентариями Заксобрания. До этого охотники обязаны были подавать до девяти отдельных заявок в Департамент по охране.

Теперь для жителей региона отпала необходимость строго следить за сроками подачи заявок на некоторые виды диких зверей. Также были изменены сроки подачи заявок на добычу птиц и небольших животных.

Ранее сообщалось, что за 10 лет в регионе выросло число волков и охотников.

Запрет на охоту продлен в Свердловской области
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#Общество#Свердловская область#Птицы#Охрана#Охота#Заявки#Лоси#Екатеринбург#Дичь#Дарья Сорокина#Кабаны
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