Охотникам Свердловской области станет легче получать разрешения

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Недавно внесенные изменения затрагивают добычу различных видов дичи, включая бурых медведей, кабанов, сибирских косуль и лосей, сообщили представители Департамента информполитики.
Согласно нововведениям, с 21 по 30 апреля охотникам предлагается подать всего лишь одну заявку, в которой указать интересующие виды ресурсов и места.
Эти изменения были утверждены парламентариями Заксобрания. До этого охотники обязаны были подавать до девяти отдельных заявок в Департамент по охране.
Теперь для жителей региона отпала необходимость строго следить за сроками подачи заявок на некоторые виды диких зверей. Также были изменены сроки подачи заявок на добычу птиц и небольших животных.
Ранее сообщалось, что за 10 лет в регионе выросло число волков и охотников.