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Погибший на СВО осужденный челябинский журналист будет награжден посмертно

Орденом Мужества будет посмертно награжден осужденный в Екатеринбурге журналист

21 февраля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

Погибший на СВО осужденный челябинский журналист будет награжден посмертно

Ян Межень отправился на специальную военную операцию из колонии строго режима, где отбывал срок за наркотики и нападение на полицейского в Екатеринбурге.

Межень погиб на Украине 9 февраля, до конца выполняя воинский долг. Об этом Ura.ru рассказал его брат Андрей.

Он сообщил, что награду за погибшего сына получит мать 25 февраля. У погибшего бойца также остались жена и маленькая дочка.

Напомним, что житель Челябинской области Ян Межень попался на сбыте наркотиков в 2021 году в Екатеринбурге. Когда его доставили в отделение полиции, он начал избивать одного из сотрудников.

В 2022 году судом он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что 15 уральских бойцов получили Ордена Мужества за освобождение Авдеевки.

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#Полиция#Награда#Колония#Наркотики#Челябинская область#Екатеринбург#Погиб#Орден мужества#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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