Орденом Мужества будет посмертно награжден осужденный в Екатеринбурге журналист

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Межень погиб на Украине 9 февраля, до конца выполняя воинский долг. Об этом Ura.ru рассказал его брат Андрей.
Он сообщил, что награду за погибшего сына получит мать 25 февраля. У погибшего бойца также остались жена и маленькая дочка.
Напомним, что житель Челябинской области Ян Межень попался на сбыте наркотиков в 2021 году в Екатеринбурге. Когда его доставили в отделение полиции, он начал избивать одного из сотрудников.
В 2022 году судом он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что 15 уральских бойцов получили Ордена Мужества за освобождение Авдеевки.