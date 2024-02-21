Пермская ЦБК будет чествовать трудовые династии предприятия

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Как сообщает properm.ru, сотрудники пермской целлюлозно-бумажной компании в рамках проекта делятся историями своих семей, связанными с предприятием. Первой семьей, которая приняла участие в проекте, стала династия Ватрубиных — их общий стаж работы в компании составляет 110 лет.
Ольга Ватрубина, руководитель отдела подготовки заказов производства гофротары, поделилась историей своей семьи. Ее родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, приехали работать в ПЦБК в далеком 1965 году. Молодожены начали свой трудовой путь вместе с развивающимся предприятием, которому на тот момент было всего 6 лет.
Виктор Ильич работал в пермской целлюлозно-бумажной компании 50 лет. Он трудился слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, участвовал в запуске бумагоделательных и картоноделательных машин. На предприятии его знали как известного рационализатора, предложившего более 10 рациональных предложений, которые в том числе касались автоматизации производственных процессов.
Алевтина Николаевна проработала в пермской целлюлозно-бумажной компании 32 года. Она прошла путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Она разрабатывала методики для проверки качества продукции, занималась оснащением лаборатории и внедрением передового опыта других целлюлозно-бумажных компаний СССР.
На сегодняшний день Ольга Ватрубина работает в ПЦБК в должности руководителя отдела подготовки заказов, отвечающего за разработку технологических карт для производства гофропродукции. Пермская целлюлозно-бумажная компания выпускает больше 500 различных типоразмеров упаковки: от обычных гофроящиков до продукции сложной конфигурации. Под руководством Ольги — команда инженеров, конструкторов и дизайнеров.
Генеральный директор пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков заявил, что на предприятии трудятся сотни трудовых династий, у каждой из которых своя уникальная история.
Отмечается, что результатом реализации проекта станет открытие весной большой экспозиции с фотографиями трудовых династий ПЦБК, которая будет приурочена к празднованию юбилея компании 29 апреля.