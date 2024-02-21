Пермская ЦБК будет чествовать трудовые династии предприятия

Виктор Ильич работал в пермской целлюлозно-бумажной компании 50 лет. Он трудился слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике, участвовал в запуске бумагоделательных и картоноделательных машин. На предприятии его знали как известного рационализатора, предложившего более 10 рациональных предложений, которые в том числе касались автоматизации производственных процессов.