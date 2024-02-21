Полиция проведет проверку после обвинений преподавателя в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Известно, что мужчина работает в МВД и совмещает свою службу с работой в образовательном учреждении. По словам адвоката пострадавшей девушки Сергея Барсукова, она сообщила учителю, что у нее артрит, однако тот заставил ее стоять на коленях.
Также имеется информация, что других студентов преподаватель бил ремнем и размахивал перед ними шокером. О том, что полиция проведет проверку по факту инцидента, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, 17-летняя девушка, которую педагог вынудил стоять на коленях, рассказала обо всем матери, а она после этого обратилась в полицию. Мужчину из техникума уволили.