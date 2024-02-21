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МВД проверит информацию об издевательствах преподавателя в Каменске-Уральском

Полиция проведет проверку после обвинений преподавателя в Каменске-Уральском

21 февраля 2024, 05:45
Фото: 1MI

МВД проверит информацию об издевательствах преподавателя в Каменске-Уральском

Сотрудники полиции проведут проверку после того, как мужчину, работавшего в техникуме в Каменске-Уральском, обвинили в издевательствах над студентами.

Известно, что мужчина работает в МВД и совмещает свою службу с работой в образовательном учреждении. По словам адвоката пострадавшей девушки Сергея Барсукова, она сообщила учителю, что у нее артрит, однако тот заставил ее стоять на коленях.

Также имеется информация, что других студентов преподаватель бил ремнем и размахивал перед ними шокером. О том, что полиция проведет проверку по факту инцидента, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, 17-летняя девушка, которую педагог вынудил стоять на коленях, рассказала обо всем матери, а она после этого обратилась в полицию. Мужчину из техникума уволили.

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