Появилось видео аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадал подросток

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Это произошло 19 февраля на улице Металлургов. За рулем находился 36-летний водитель, в машине находился 14-летний пассажир. Благодаря тому, что он был пристегнут, удалось избежать серьезных травм.
Видеоролик столкновения появился в паблике «Инцидент Нижний Тагил». За рулем Renault была 49-летняя женщина. Известно, что пострадавшего школьника госпитализировали в больницу.
Водитель-виновник имеет 12 лет стажа и 7 штрафов. Он объяснил, что когда выезжал с парковки, автомобиль занесло и он потерял контроль над его управлением.