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Появилось видео аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадал подросток

Появилось видео аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадал подросток

21 февраля 2024, 08:37
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Появилась видеозапись ДТП между Chevrolet и Renault. Первая иномарка выезжала с парковки и ее занесло.

Это произошло 19 февраля на улице Металлургов. За рулем находился 36-летний водитель, в машине находился 14-летний пассажир. Благодаря тому, что он был пристегнут, удалось избежать серьезных травм.

Видеоролик столкновения появился в паблике «Инцидент Нижний Тагил». За рулем Renault была 49-летняя женщина. Известно, что пострадавшего школьника госпитализировали в больницу.

Водитель-виновник имеет 12 лет стажа и 7 штрафов. Он объяснил, что когда выезжал с парковки, автомобиль занесло и он потерял контроль над его управлением.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Парковка#Школьник#Видео#Госпитализация#Штрафы#Травмы#Пассажир#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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