Преподаватель техникума в Каменске-Уральском бил ремнем студенток и ставил на колени

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Мужчина, имеющий звание старшего лейтенанта, преподавал студентам боевую, строевую и тактико-специальную подготовку. При этом он часто издевался над учащимися: ставил их в угол на колени и наказывал ремнем, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что у 17-летней студентки, которая есть на видео, артрит. После того, как закончились занятия, девушка рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию. При этом, по словам матери студентки, преподаватель угрожал ей насилием.
В ведомстве начали проверку, после чего сотрудника техникума уволили. Другие студенты также утверждают, что мужчина часто просил у них подарки и принимал их в виде алкоголя.
По словам уволенного преподавателя, все это было шутками. Также он попросил прощения.
Напомним, в Новоуральске учитель школы №1 ударил во время урока ученицу, после чего она упала. В полиции и прокуратуре организовали проверку. Учитель был уволен.