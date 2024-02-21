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Студентки техникума в Каменске-Уральском пожаловались на преподавателя

Преподаватель техникума в Каменске-Уральском бил ремнем студенток и ставил на колени

21 февраля 2024, 03:30
Фото: 1MI

Студентки техникума в Каменске-Уральском пожаловались на преподавателя

В Каменске-Уральском 31-летний преподаватель техникума торговли и сервиса издевался над студентками.

Мужчина, имеющий звание старшего лейтенанта, преподавал студентам боевую, строевую и тактико-специальную подготовку. При этом он часто издевался над учащимися: ставил их в угол на колени и наказывал ремнем, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что у 17-летней студентки, которая есть на видео, артрит. После того, как закончились занятия, девушка рассказала о случившемся маме, а та обратилась в полицию. При этом, по словам матери студентки, преподаватель угрожал ей насилием.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

В ведомстве начали проверку, после чего сотрудника техникума уволили. Другие студенты также утверждают, что мужчина часто просил у них подарки и принимал их в виде алкоголя.

По словам уволенного преподавателя, все это было шутками. Также он попросил прощения.

Напомним, в Новоуральске учитель школы №1 ударил во время урока ученицу, после чего она упала. В полиции и прокуратуре организовали проверку. Учитель был уволен.

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