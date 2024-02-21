Рейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Сразу шесть авиарейсов были отложены из-за поломки самолета Red Wings. Об этом проинформировала пресс-служба компании.
Некоторые жители Екатеринбурга застряли в аэропорту и не могут попасть на долгожданный пляж, чтобы насладиться солнцем. Другие не могут вернуться домой после отдыха. В такое же ситуации вместе с екатеринбуржцами оказались пассажиры, которые вылетают из Москвы и Казани.
Рейсы будут задерживаться три дня — 21, 22 и 23 февраля.
Туристам придется провести в аэропорту как минимум 12 лишних часов. Сообщается, что все они будут обеспечены питанием и напитками в соответствии с установленными нормативами.
Ранее жителей Екатеринбурга компания-перевозчик отправила на Гоа без багажа и в зимней одежде.