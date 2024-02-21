tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Таиланда из-за неисправного самолета

Рейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета

21 февраля 2024, 10:54
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Таиланда из-за неисправного самолета

Жителям Екатеринбурга, которые собрались в Таиланд, придется на некоторое время отложить отдых. Другие жители Урала застряли в тропической стране и не могут вернуться домой. Все дело — в сломанном самолете.

Сразу шесть авиарейсов были отложены из-за поломки самолета Red Wings. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Некоторые жители Екатеринбурга застряли в аэропорту и не могут попасть на долгожданный пляж, чтобы насладиться солнцем. Другие не могут вернуться домой после отдыха. В такое же ситуации вместе с екатеринбуржцами оказались пассажиры, которые вылетают из Москвы и Казани.

Рейсы будут задерживаться три дня — 21, 22 и 23 февраля.

Туристам придется провести в аэропорту как минимум 12 лишних часов. Сообщается, что все они будут обеспечены питанием и напитками в соответствии с установленными нормативами.

Ранее жителей Екатеринбурга компания-перевозчик отправила на Гоа без багажа и в зимней одежде.

Читайте также:
Жителей Екатеринбурга отправили на Гоа без багажа, чтобы не перегружать самолетПрокуратура узнает причину задержки рейсов в КольцовоСамолет из Казахстана в Екатеринбург и обратно не полетит
#Туристы#Самолет#Аэропорт#Путешествия#Таиланд#Рейс#Екатеринбург#Задержка рейсов#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости
Сегодня, 09:29
Свердловские судьи получили медали и ушли в почетную отставку
Сегодня, 09:26
У «Qiwi-банка» отозвана лицензия
Сегодня, 08:59
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Сегодня, 09:58