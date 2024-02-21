Рейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета

Некоторые жители Екатеринбурга застряли в аэропорту и не могут попасть на долгожданный пляж, чтобы насладиться солнцем. Другие не могут вернуться домой после отдыха. В такое же ситуации вместе с екатеринбуржцами оказались пассажиры, которые вылетают из Москвы и Казани.