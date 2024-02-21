Смертельных ДТП стало больше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Само число аварий снизилось на 2,4%, но погибших людей стало больше на 6,7% — с 60 до 64. Число ДТП с детьми уменьшилось — со 157 до 146.
В прошлом году в аварии погиб один ребенок, как и годом ранее. Также годом ранее порядка 140 тысяч человек нарушили ПДД. Около двух тысяч свердловчан лишили водительских прав.
Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием подростка. Мужчина выезжал с парковки, его занесло и он влетел в другой легковой автомобиль. Пострадал мальчик-пассажир. Серьезных травм он избежал, потому что был пристегнут.