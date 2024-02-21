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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Екатеринбурге увеличилась аварийность на дорогах

Смертельных ДТП стало больше в Екатеринбурге

21 февраля 2024, 11:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге увеличилась аварийность на дорогах

В Екатеринбурге за 2023 год почти на 7% выросло количество аварий со смертельным исходом. Об этом сообщается в отчете УМВД.

Само число аварий снизилось на 2,4%, но погибших людей стало больше на 6,7% — с 60 до 64. Число ДТП с детьми уменьшилось — со 157 до 146.

В прошлом году в аварии погиб один ребенок, как и годом ранее. Также годом ранее порядка 140 тысяч человек нарушили ПДД. Около двух тысяч свердловчан лишили водительских прав.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием подростка. Мужчина выезжал с парковки, его занесло и он влетел в другой легковой автомобиль. Пострадал мальчик-пассажир. Серьезных травм он избежал, потому что был пристегнут.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Свердловская область#Нарушение ПДД#Погибшие люди#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД
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