Снос Дома культуры в поселке под Нижним Тагилом подешевел на 60%

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:50
Заняться работами по сносу пожелали 11 организаций, но затем три из них отозвали заявки с тендера. В результате администрация города заключает контракт с местным ООО «Омега». Эта компания снизила максимальную цену контракта с 6,6 миллиона рублей до 2,6 миллиона. Удешевление составило 60%.
Дом культуры площадью более тысячи квадратных метров построили в 1928 году. На сегодняшний день оно разрушено на 20%. Во время обследования объекта комиссия пришла к выводу, что здание представляет опасность для людей, живущих неподалеку. Именно поэтому было принято решение о его сносе.
Работы по демонтажу подрядная организация начнет в середине мая. Окончить их необходимо в течение 90 календарных дней.
ООО «Омега» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года. Компания уже не один раз являлась подрядчиком по сносу аварийных домов в городе и пригороде. С СЗГХ фирма заключила 17 контрактов на 32,5 миллиона рублей.