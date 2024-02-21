Снос Дома культуры в поселке под Нижним Тагилом подешевел на 60%

Дом культуры площадью более тысячи квадратных метров построили в 1928 году. На сегодняшний день оно разрушено на 20%. Во время обследования объекта комиссия пришла к выводу, что здание представляет опасность для людей, живущих неподалеку. Именно поэтому было принято решение о его сносе.