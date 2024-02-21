Снос недостроя многопрофильной больницы в Тагиле обойдется на 24 млн дешевле

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Всего на тендер заявилось девять различных организаций, но одна из них впоследствии заявку отозвала. Победителем аукциона стало ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. Фирма снизила начальную стоимость контракта почти на 43% (с 56 миллионов до 32 миллионов рублей).
Незавершенное строительство находится на Черноисточинском шоссе, 83. Подрядчику до 30 августа 2024 года нужно демонтировать не только здания больницы. Под снос пойдут также гараж, трансформаторная подстанция и подпорная стенка. После завершения работ необходимо будет засыпать образовавшийся котлован и вывезти строительный мусор.
ООО «Сити билдинг» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2019 году. Директором фирмы, которая занимается строительством зданий, является Виталий Чачин. Компания была поставщиком в 313 госконтрактах и выполнила работу на сумму 10,9 миллиарда рублей.
Ранее ООО «Сити билдинг» разработало проект реконструкции Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле. Медучреждение возобновило работу после ремонта в декабре 2023 года.