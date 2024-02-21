Снос недостроя многопрофильной больницы в Тагиле обойдется на 24 млн дешевле

Всего на тендер заявилось девять различных организаций, но одна из них впоследствии заявку отозвала. Победителем аукциона стало ООО «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. Фирма снизила начальную стоимость контракта почти на 43% (с 56 миллионов до 32 миллионов рублей).