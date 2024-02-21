Стали известны подробности массовой аварии с ребенком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Пострадал и водитель транспортного средства марки Lada, рассказали в ГИБДД. Водитель и ребенок попали в больницу, где им помогают врачи.
Известно, водитель автомобиля LADA проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на красный свет светофора.
В это время другая машина совершала поворот налево. Водитель отечественного авто попытался избежать столкновения и «вильнул», в итоге врезался в находящиеся с правой стороны три машины.
Напомним, что ранее водителя ослепило яркое солнце и он сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Это произошло в Нижнем Тагиле утром 21 февраля.