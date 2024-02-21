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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Известны подробности массовой аварии в Екатеринбурге

Стали известны подробности массовой аварии с ребенком в Екатеринбурге

21 февраля 2024, 13:30
Фото: 1MI

Известны подробности массовой аварии в Екатеринбурге

Массовая авария случилась на пересечении улиц Старых Большевиков и Корепина в Екатеринбурге. В итоге травмировался семилетний мальчик.

Пострадал и водитель транспортного средства марки Lada, рассказали в ГИБДД. Водитель и ребенок попали в больницу, где им помогают врачи.

Известно, водитель автомобиля LADA проехал перекресток улиц Старых Большевиков и Корепина на красный свет светофора.

В это время другая машина совершала поворот налево. Водитель отечественного авто попытался избежать столкновения и «вильнул», в итоге врезался в находящиеся с правой стороны три машины.

Напомним, что ранее водителя ослепило яркое солнце и он сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Это произошло в Нижнем Тагиле утром 21 февраля.

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