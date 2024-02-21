Стало известно, из-за чего умерла пятимесячная девочка в Первоуральске

Мужчину задержали полицейские, однако вскоре его отпустили и назначили штраф. По словам соседей, он часто пьет и устраивает скандалы, а также бьет свою жену. Кроме того, у него имеется судимость за то, что он много лет назад ударил ножом своего зятя.