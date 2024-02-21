Стало известно, из-за чего умерла пятимесячная девочка в Первоуральске

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Из результатов экспертизы следует, что девочка, лежавшая в кроватке, скончалась из-за того, что захлебнулась во сне рвотными массами, пишет ЕАН.
Напомним, ребенок скончался 21 января 2024 года. Мать уложила ее спать, а позже отец накрыл ее одеялом, так как девочка плакала. Вскоре мать обнаружила, что дочь мертва.
Отец после этого стал ломиться к соседям, которые сперва не стали ему открывать, так как думали, что он пьяный. Но потом все же открыли ему. Соседка, осмотрев ребенка, заметила в уголках губ выделения, похожие на рвотные.
Мужчину задержали полицейские, однако вскоре его отпустили и назначили штраф. По словам соседей, он часто пьет и устраивает скандалы, а также бьет свою жену. Кроме того, у него имеется судимость за то, что он много лет назад ударил ножом своего зятя.