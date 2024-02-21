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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Свердловская область обеспечена куриными яйцами с избытком

Свердловская область обеспечивает себя куриными яйцами и делится с соседями

21 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI

Свердловская область обеспечена куриными яйцами с избытком

Дефицит популярного продукта в Свердловской области был связан со вспышками птичьего гриппа, из-за чего временно работу приостанавливал ряд птицефабрик.

Регион способен закрыть свои потребности в яйцах кур на 105%. При этом примерно половина всей производимой местными птицефабриками продукции поставляется в другие регионы. Об этом в среду, 21 февраля, проинформировал замгубернатора области Алексей Шмыков.

Примерно 48% яиц на местных прилавках — это собственная продукция. Остальное поставщики продают за пределами региона. Федеральные сети в основном торгуют яйцами, которые производятся в других субъектах федерации, пояснил Шмыков.

Он также добавил, что обеспеченность картофелем в регионе составляет 80%, мясом — 50%.

В середине февраля десяток яиц в Свердловской области стоил в среднем 120 рублей.

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#Общество#Цены#Свердловская область#Продукты#Магазины#Мясо#Областное правительство#Дефицит#Картофель#Екатеринбург#Куриные яйца#Дарья Бобровицкая
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