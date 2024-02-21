Свердловская область обеспечивает себя куриными яйцами и делится с соседями

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
Регион способен закрыть свои потребности в яйцах кур на 105%. При этом примерно половина всей производимой местными птицефабриками продукции поставляется в другие регионы. Об этом в среду, 21 февраля, проинформировал замгубернатора области Алексей Шмыков.
Примерно 48% яиц на местных прилавках — это собственная продукция. Остальное поставщики продают за пределами региона. Федеральные сети в основном торгуют яйцами, которые производятся в других субъектах федерации, пояснил Шмыков.
Он также добавил, что обеспеченность картофелем в регионе составляет 80%, мясом — 50%.
В середине февраля десяток яиц в Свердловской области стоил в среднем 120 рублей.