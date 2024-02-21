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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Три судьи Свердловской области ушли в отставку

Свердловские судьи получили медали и ушли в почетную отставку

21 февраля 2024, 09:26
Фото: Свердловский облсуд

Три судьи Свердловской области ушли в отставку

Три судьи из Свердловской области ушли в отставку. Проводили их в праздничной обстановке.

С заявлением об отставке обратились зампредседателя Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Гуськова Ольга, зампредседателя горсуда в Первоуральске Никитина Ольга, судья Верх-Исетского райсуда Реутова Анна. Уходят они по собственному желанию.

Фото: Свердловский облсуд

Всем им вручили медали «Почетная отставка», Почетные грамоты, подарки и цветы. Экс-судьи поблагодарили своих коллег, а также пожелали им всего самого лучшего.

Ранее сообщалось, что директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост.

Также ранее в Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Отставка#Судьи#Медали#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Свердловский облсуд
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