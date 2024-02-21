Свердловские судьи получили медали и ушли в почетную отставку

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
С заявлением об отставке обратились зампредседателя Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Гуськова Ольга, зампредседателя горсуда в Первоуральске Никитина Ольга, судья Верх-Исетского райсуда Реутова Анна. Уходят они по собственному желанию.
Всем им вручили медали «Почетная отставка», Почетные грамоты, подарки и цветы. Экс-судьи поблагодарили своих коллег, а также пожелали им всего самого лучшего.
Ранее сообщалось, что директор уникальной школы в деревне под Среднеуральском покинула свой пост.
Также ранее в Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам.