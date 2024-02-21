«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Обсуждение оформления земельной собственности после введения «гаражной амнистии» прошел в городской думе Нижнего Тагила 14 февраля по рекомендации законодательного собрания. Представители мэрии рассказали депутатам о ситуации с земельными участками, которые исторически расположились на муниципальной собственности.
Еще в 2021 году, после вступления в силу «гаражной амнистии», администрация Нижнего Тагила начала разрабатывать схему расстановки таких гаражей. В ходе проверки были выявлены 148 металлических построек, которые предстояло включить в официальную городскую схему.
Все гаражи были инвентаризованы, отсмотрены на предмет возможности включения в схему. Встречались заброшенные гаражи, а также просто металлические контейнеры. Было очень много гаражей на сетях. По итогам масштабной работы в схему из всего числа вошли только 48 гаражей, — сообщила начальник управления архитектуры Ирина Бородина.
На сегодняшний день хозяева только двух участков из 48 подали заявления на то, чтобы узаконить свои гаражи. При этом остальные продолжают пользоваться имуществом и пока обращаться в мэрию это не спешат, хотя процедура по предоставлению в собственность такого земельного участка бесплатна для ряда категорий и, по словам Ирины Бородиной, довольно подробно разъяснена на официальном сайте города.
Чтобы оформить включение в схему, нужно обратиться с заявление о выдаче соответствующего разрешения на использование земель в управление архитектуры и градостроительства — с 8:30 до 12:00 по понедельникам и с 13:00 до 17:30 по вторникам. Бланк имеется на сайте города в разделе «Градостроительство — Землепользование». К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают право владения гаражом на участке, где он расположен.
Использование земель города для эксплуатации металлических гаражей бесплатно для инвалидов первой и второй групп, для участников Великой Отечественной войны и для тех, на которого распространены эти социальные гарантии. Те горожане, у которых уже есть действующие договоры аренды на землю, имеют право их расторгнуть и обратиться за выдачей разрешения на использование земель.
Депутатов также заинтересовал вопрос о судьбе гаражей, которые расположены незаконно — т. е. не прошли включение в официальную схему. По их мнению, ряд таких гаражей не просто занимают территорию, но и представляют опасность — по ним лазают дети и в самих гаражах может храниться все, что угодно.
У нас во дворе стоит гараж — так на нем все время дети скачут. Я понимаю, что родители должны объяснять, но что теперь делать? Стоит — видно, что к нему не приезжают, зимой не убрано, никому не нужен. Зачем такое в городе нужно? — делится жительница Нижнего Тагила Евгения.
Другая жительница Ленинского района Нижнего Тагила рассказала о похожей ситуации.
У нас гаражи в ряд стоят вдоль улицы. И только пара из них используются, это видно. Рядом школа, дети и по ним, и между ними лазают. А если поранятся? Один из гаражей даже горел по осени, пожарных вызывали. Вроде без последствий, а вдруг что-то опасное — баллоны какие-то там, — рассказала Анна.
Тем не менее, процедура по ликвидации бесхозных построек хоть и имеет место, но на нее понадобятся время и дополнительные средства, а также ресурсы полиции Нижнего Тагила.
Чтобы убрать незаконно размещенный объект необходимы достаточно серьезные процедуры, этим необходимо заниматься. Депутаты правы, такую работу надо инициировать, выявить такие объекты и надо запускать процедуру, но уже не в 2024 году, не успеем, — пояснил вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Также по рекомендации Законодательного собрания в мэрии рассмотрят территории, на которых возможно возведение гаражей. Такая возможность по закону есть, в частности, у инвалидов, отметили в мэрии. А чтобы разместить постройку на свободной территории, принадлежащей МКД, необходимо собрание жильцов.