«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи

На сегодняшний день хозяева только двух участков из 48 подали заявления на то, чтобы узаконить свои гаражи. При этом остальные продолжают пользоваться имуществом и пока обращаться в мэрию это не спешат, хотя процедура по предоставлению в собственность такого земельного участка бесплатна для ряда категорий и, по словам Ирины Бородиной, довольно подробно разъяснена на официальном сайте города.