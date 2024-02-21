Учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Преподаватели рассказали, сколько зарабатывают на самом деле, и в каких условиях им приходится работать, пишет Е1.
Так, учитель физики и информатики рассказал, что он трудился в трех разных учебных учреждениях. В 2020 году он прекратил педагогическую деятельность, так как получал сначала 43 тысячи рублей, потом 35, а затем зарплата еще доходила до 30 тысяч рублей. Также он устал от постоянных педсоветов, совещаний, отчетов, а также от потребительского отношения со стороны начальства.
Другая учительница уволилась из школы в октябре. За сентябрь она получила зарплату менее 18 тысяч. Педагог отметила, что если трудиться по 38 часов в неделю — будет зарплата в 30 тысяч.
Другая учительница рассказала, что за зарплату в 70 тысяч приходится вести 36 часов уроков с ежедневной проверкой тетрадей. Это большая нагрузка, сообщает педагог. В общей сложности, очень много работая, она получает 60–65 тысяч в месяц.
Только работала при этом по 10–12 часов пять дней в неделю. А работу дома — подготовку к урокам, проверку работ и тетрадей — даже не считала, — отметила преподаватель.
Другая учительница призналась, что ставка в 20 тысяч рублей, которую платят учителям — правда. Такие деньги получают учителя, у которых рабочий стаж более 10 лет, добавила педагог. Начальство на жалобы на зарплату сообщает, что можно уволиться, «если что-то не нравится».
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