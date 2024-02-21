Учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты

Так, учитель физики и информатики рассказал, что он трудился в трех разных учебных учреждениях. В 2020 году он прекратил педагогическую деятельность, так как получал сначала 43 тысячи рублей, потом 35, а затем зарплата еще доходила до 30 тысяч рублей. Также он устал от постоянных педсоветов, совещаний, отчетов, а также от потребительского отношения со стороны начальства.