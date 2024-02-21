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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

О своих зарплатах рассказали учителя из Екатеринбурга

Учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты

21 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI

О своих зарплатах рассказали учителя из Екатеринбурга

В Екатеринбурге наблюдается нехватка педагогов. Сейчас здесь вакантны 374 вакансии учителей. По официальным данным, педагоги зарабатывают не менее 57 тысяч рублей, однако учителя рассказывают, что это не так.

Преподаватели рассказали, сколько зарабатывают на самом деле, и в каких условиях им приходится работать, пишет Е1.

Так, учитель физики и информатики рассказал, что он трудился в трех разных учебных учреждениях. В 2020 году он прекратил педагогическую деятельность, так как получал сначала 43 тысячи рублей, потом 35, а затем зарплата еще доходила до 30 тысяч рублей. Также он устал от постоянных педсоветов, совещаний, отчетов, а также от потребительского отношения со стороны начальства.

Другая учительница уволилась из школы в октябре. За сентябрь она получила зарплату менее 18 тысяч. Педагог отметила, что если трудиться по 38 часов в неделю — будет зарплата в 30 тысяч.

Другая учительница рассказала, что за зарплату в 70 тысяч приходится вести 36 часов уроков с ежедневной проверкой тетрадей. Это большая нагрузка, сообщает педагог. В общей сложности, очень много работая, она получает 60–65 тысяч в месяц.

Только работала при этом по 10–12 часов пять дней в неделю. А работу дома — подготовку к урокам, проверку работ и тетрадей — даже не считала, — отметила преподаватель.

Другая учительница призналась, что ставка в 20 тысяч рублей, которую платят учителям — правда. Такие деньги получают учителя, у которых рабочий стаж более 10 лет, добавила педагог. Начальство на жалобы на зарплату сообщает, что можно уволиться, «если что-то не нравится».

Ранее специалисты рассказывали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 30 лет.

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