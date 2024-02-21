tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Нижнем Тагиле учителя начнут посещать семьи школьников дома

Учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости

21 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле учителя начнут посещать семьи школьников дома

Классным руководителям школьников в Нижнем Тагиле рекомендовано посещать семьи учащихся на дому. Письмо прислало Министерство образования.
Министерством просвещения РФ даны рекомендации по посещению классными руководителями семей учащихся. Это поможет поддерживать педагогам полезное взаимодействие не только с самими школьниками, но и с их родителями. Посещения будут проходить по согласованию с родителями, — рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Эту информацию начали распространять классные руководители на родительских собраниях в школе.

Недавно была на родительском собрании. Классный руководитель зачитала письмо, в котором сказано, что теперь учителя раз в год должны ходить к семьям детей домой, чтобы проверять условия их проживания и прочего. Была удивлена, ведь раньше такого не было, — отметила Татьяна, мама ученицы одной из школ Нижнего Тагила.

Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала рекомендации психолога о том, как общаться со школьниками в трудных ситуациях.

Родители школьников в Екатеринбурге заступились за педагога, которая бросила тетрадь
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоинспекторы в Екатеринбурге тайно следят за школьникамиДень тишины: эксперты дали советы, как помочь школьнику избежать стресса от учебыШкольники и студенты Нижнего Тагила могут представить город в Стокгольме
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Школьники#Семья#Учитель#Дом#Посещение#Екатеринбург#Евгения Сафина#Рекомендации
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Свердловские судьи получили медали и ушли в почетную отставку
Сегодня, 09:26
У «Qiwi-банка» отозвана лицензия
Сегодня, 08:59
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Сегодня, 09:58