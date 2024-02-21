Учителя в Нижнем Тагиле будут ходить к детям домой в гости

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Министерством просвещения РФ даны рекомендации по посещению классными руководителями семей учащихся. Это поможет поддерживать педагогам полезное взаимодействие не только с самими школьниками, но и с их родителями. Посещения будут проходить по согласованию с родителями, — рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
Эту информацию начали распространять классные руководители на родительских собраниях в школе.
Недавно была на родительском собрании. Классный руководитель зачитала письмо, в котором сказано, что теперь учителя раз в год должны ходить к семьям детей домой, чтобы проверять условия их проживания и прочего. Была удивлена, ведь раньше такого не было, — отметила Татьяна, мама ученицы одной из школ Нижнего Тагила.
Ранее редакция TagilCity.ru опубликовала рекомендации психолога о том, как общаться со школьниками в трудных ситуациях.