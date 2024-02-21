В Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
О смерти солдата сообщили в администрации Артемовского городского округа. Похоронят его 23 февраля. Прощание с солдатом состоится в МБУК Артемовского городского округа ДК имени Попова с 11.00 до 12.00.
Ранее в Березовском простились с еще одним солдатом, погибшим на спецоперации. Алексею Власову было 46 лет. Он был техником—технологом. Друзья погибшего писали о нем, что он очень любил трудиться и был добрым человеком.
Напомним, что недавно еще один военный погиб на СВО. Он был родом из Верхней Салды. Алексея Смердова похоронили 19 февраля.