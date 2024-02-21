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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Житель Артемовского погиб на СВО

В Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата

21 февраля 2024, 13:07
Фото: Артемовский городской округ

Житель Артемовского погиб на СВО

На СВО погиб военный из Артемовского. Денис Карташов скончался, исполняя свои военные обязательства.

О смерти солдата сообщили в администрации Артемовского городского округа. Похоронят его 23 февраля. Прощание с солдатом состоится в МБУК Артемовского городского округа ДК имени Попова с 11.00 до 12.00.

Ранее в Березовском простились с еще одним солдатом, погибшим на спецоперации. Алексею Власову было 46 лет. Он был техником—технологом. Друзья погибшего писали о нем, что он очень любил трудиться и был добрым человеком.

Напомним, что недавно еще один военный погиб на СВО. Он был родом из Верхней Салды. Алексея Смердова похоронили 19 февраля.

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