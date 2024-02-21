В Екатеринбург привезли мужчину, который впал в кому после драки в клубе

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Один из отдыхавших в клубе мужчин напал на компанию из трех юношей. Один из них и оказался в реанимации. В Екатеринбург его перевезли еще 20 февраля. Транспортировка осуществлялась на вертолете.
В тот день пациент находился в стабильно тяжелом состоянии, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что мужчина получил ножевое ранение в шею. Ему 30 лет, а молодому человеку, который на него напал, 26 лет. Он родом из Перми.