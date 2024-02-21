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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Екатеринбург доставлен впавший в кому после поножовщины мужчина

В Екатеринбург привезли мужчину, который впал в кому после драки в клубе

21 февраля 2024, 12:09
Фото: 1MI

В Екатеринбург доставлен впавший в кому после поножовщины мужчина

После драки в одном из клубов Красноуральска вечером 16 февраля мужчина впал в кому. Сейчас его перевезли в Екатеринбург для дальнейшего оказания медпомощи.

Один из отдыхавших в клубе мужчин напал на компанию из трех юношей. Один из них и оказался в реанимации. В Екатеринбург его перевезли еще 20 февраля. Транспортировка осуществлялась на вертолете.

В тот день пациент находился в стабильно тяжелом состоянии, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что мужчина получил ножевое ранение в шею. Ему 30 лет, а молодому человеку, который на него напал, 26 лет. Он родом из Перми.

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#Происшествия#Драка#Кома#Клуб#Реанимация#Вертолет#18+#Екатеринбург#Медпомощь#Дарья Сорокина
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