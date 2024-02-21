В Екатеринбурге горожане выстроились в огромные очереди за красной печатью

Как рассказала одна из читательниц издания, такая картина, в частности, наблюдается в отделении МВД на улице Баумана. Она приезжала сюда три дня подряд, но каждый раз заставала огромные очереди. 21 февраля женщина насчитала примерно 60 человек, многие пришли с маленькими детьми. При этом работало только одно окно.