В Екатеринбурге горожане выстроились в огромные очереди за красной печатью

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В Екатеринбурге образовались огромные очереди в отделы МВД по вопросам миграции. Горожане массово пытаются проставить на документах своих детей красную печать, без которой они не смогут получить паспорт по достижении 14 лет. Об этом пишет издание E1.ru.
Как рассказала одна из читательниц издания, такая картина, в частности, наблюдается в отделении МВД на улице Баумана. Она приезжала сюда три дня подряд, но каждый раз заставала огромные очереди. 21 февраля женщина насчитала примерно 60 человек, многие пришли с маленькими детьми. При этом работало только одно окно.
В УМВД Екатеринбурга подтвердили, что в последнее время действительно наблюдаются очереди. Прием посетителей при этом осуществляется по графику.
Многие горожане пытались записаться для получения штампа через «Госуслуги», однако пока такой строчки на портале нет, поэтому приходится действовать по старинке: либо звонить по телефону, либо идти и записываться очно, а зачем отстаивать очередь.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сняли с учета 100 тысяч мигрантов.